بیمارستان صحرایی روستای نیازآباد در خواف به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی جغتایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران احداث این بیمارستان را از سیاست های دولت در راستای عدالت محوری و محرومیت زدایی از نقاط محروم عنوان کرد.

وی با بیان اینکه استقرار این بیمارستان از مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان بوده است، در خصوص ویژگی های این فضای درمانی گفت: بیمارستان مذکور دارای 20 تختخواب، دو بخش بستری زنان و مردان، اورژانس و اتاق عمل، درمانگاه عمومی و پنج پزشک متخصص است.

به گفته وی انتخاب نوع خدمات ارائه شده در این بیمارستان از قبیل انواع بخش های تخصصی بر اساس پالایش مطالعات نیازسنجی منطقه صورت گرفته است.

فرماندار خواف تصریح کرد: علاوه بر نحوه خدمت رسانی پرسنل این بیمارستان به مردم، آمادگی تیم بهداشت شهرستان و ظرفیت مجموعه دستگاه های درمانی در مقابله با حوادث غیرمترقبه نیز ارزیابی خواهد شد.

وی از مشارکت بسیج سازندگی استان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بسیج جامعه پزشکی استان و شورای هماهنگی مدیرت بحران خراسان رضوی در ساخت بیمارستان مذکور در روستای محروم و مرز نشین نیازآباد تقدیر کرد.