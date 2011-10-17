به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، صبح امروز دوشنبه عبدالحمید احمدی و منوچهر زندی رئیس و دبیر انجمن نویسندگان خبرنگاران و عکاسان ورزشی به همراه رضا خسروی عضو هیئت رئیسه انجمن و سردبیر بخش ورزشی خبرگزاری مهر با حضور در محل فدراسیون پزشکی ورزشی با دکتر لطفعلی پور کاظمی رئیس این فدراسیون دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، در این دیدار دو طرف با تاکید بر لزوم همکاری دوجانبه در نهایت یک تفاهم نامه همکاری امضا کردند که براساس مهمترین توافق آن کلیه خبرنگاران و عکاسان ورزشی تحت پوشش بیمه فدراسیون پزشکی - ورزشی قرار خواهند گرفت.

بر اساس بندهایی از این تفاهم نامه مقرر شد فدراسیون پزشکی ورزشی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های مختلف دوپینگ، روانشناسی ورزشی، مکمل های غذایی، تغذیه ورزشی و ماساژ و ارائه خدمات درمانی در چارچوب قانون برای اعضای این انجمن اقدام کرده و انجمن نیز مقدمات ارتباط تنگاتنگ هرچه بیشتر جامعه رسانه های ورزشی را با فدراسیون پزشکی ورزشی فراهم نموده تا در راستای اطلاع رسانی گسترده و صحیح در حوزه پزشکی ورزشی گام ارزشمندی برداشته شود.