کارخانه های آرد خرم آباد و الیگودرز به خارج شهر منتقل می شوند

محمدحسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر یکی از منابع ثابت آلودگی های صوتی در خرم آباد و استان لرستان بحث صنوف آلاینده است که همچنان ساماندهی آنها به صورت اساسی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به آغاز احداث شهرک صنوف آلاینده در خرم آباد ادامه داد: همچنین در این راستا دو کارخانه آرد که موجب آلودگی در شهرهای استان شده اند به خارج از شهر منتقل خواهند شد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان ادامه داد: این کارخانه ها در دو شهر خرم آباد و الیگودرز قرار دارند که علاوه بر آلودگی صوتی موجب آلودگی هوا نیز شده اند.

بازگیر با تاکید بر نقش مخرب صنوف آلاینده بر سلامت انسان و اجتماع یادآور شد: در این راستا کارگروه ساماندهی صنوف آلاینده در استان لرستان تشکیل شده است.

وی یادآور شد: همچنین قرار است در راستای ساماندهی این صنوف طرح مطالعاتی و تحقیقاتی در خصوص صنوف آلاینده استان در دستور کار قرار گیرد.