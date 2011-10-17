  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

بازگیر در گفتگو با مهر:

کارخانه های آرد خرم آباد و الیگودرز به خارج شهر منتقل می شوند

کارخانه های آرد خرم آباد و الیگودرز به خارج شهر منتقل می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان لرستان از انتقال دو کارخانه آرد خرم آباد و الیگودرز به خارج از محدوده شهر خبر داد.

محمدحسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر یکی از منابع ثابت آلودگی های صوتی در خرم آباد و استان لرستان بحث صنوف آلاینده است که همچنان ساماندهی آنها به صورت اساسی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به آغاز احداث شهرک صنوف آلاینده در خرم آباد ادامه داد: همچنین در این راستا دو کارخانه آرد که موجب آلودگی در شهرهای استان شده اند به خارج از شهر منتقل خواهند شد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان ادامه داد: این کارخانه ها در دو شهر خرم آباد و الیگودرز قرار دارند که علاوه بر آلودگی صوتی موجب آلودگی هوا نیز شده اند.

بازگیر با تاکید بر نقش مخرب صنوف آلاینده بر سلامت انسان و اجتماع یادآور شد: در این راستا کارگروه ساماندهی صنوف آلاینده در استان لرستان تشکیل شده است.

وی یادآور شد: همچنین قرار است در راستای ساماندهی این صنوف طرح مطالعاتی و تحقیقاتی در خصوص صنوف آلاینده استان در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 1435586

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها