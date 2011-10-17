احمد ابراهیمی با "آوای مهربانی" تجلیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کنسرت به سرپرستی "سهیلا پورگرامی" در دو بخش برگزار می شود در بخش نخست این اجرا پس از اینکه احمد ابراهیمی درباره زندگی و آثار موسیقایی خود صحبت کرد، قطعاتی چون "به کنارم بنشین" با همخوانی سهیلا پورگرامی اجرا می شود و در ادامه همنوازی دف و تنبک به روی صحنه می رود و قطعه پایانی این کنسرت قطعه "بخواهی - نخواهی" از آثار احمد ابراهیمی به روی صحنه می رود.

بخش دوم این کنسرت به اجرای تصنیف "از ره اومد"،" ثمر گل"، آواز در دستگاه ماهور، "آشنایی" و "سپیده" اختصاص دارد.

گروه موسیقی "آوای مهربانی"،آخرین اجرای خود را در جشنواره بیست و ششم موسیقی فجر به روی صحنه برد و در فستیوال جهانی ترانه شرقی در میان 64 کشور رتبه دوم را کسب کرد.

لازم به ذکر است صبا ضامنی، "همخوان" و مینو قاسم پور، رضا تاجبخش ، نیوشا بریمانی، سوگل ضامنی، نازنین پدرثانی و امین داوری از جمله نوازندگان این گروه موسیقی هستند.