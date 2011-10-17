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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

عبدالهی:

انتقال آب از تاجیکستان به ایران

انتقال آب از تاجیکستان به ایران

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل کمبود آب در کرمان گفت: در نظر داریم 40 میلیارد متر مکعب آب از تاجیکستان به ایران انتقال دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالهی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کرمان گفت: یکی از مشکلاتی که استان کرمان با آن رو به روست مشکل کم آبی است.

عبدالهی برلزوم حل این مشکل تاکید کرد و بیان داشت: در نظر داریم 30 تا 40 میلیارد متر مکعب آب از تاجیکستان به ایران انتقال دهیم.

وی اظهار داشت: بازدید از معدن گل گهر سیرجان و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای سفر اعضای کمیسیون برنامه و بدوجه به کرمان است. 

این مسئول با بیان اینکه شناسایی پتانسیل های کرمان از جمله اهداف سفر به استان کرمان است گفت: با شناسایی ظرفیت های کرمان، این پتانسیل ها در قوانین بودجه سال آینده در نظر گرفته می شوند.

کد مطلب 1435589

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