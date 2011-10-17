انتقال آب از تاجیکستان به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالهی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کرمان گفت: یکی از مشکلاتی که استان کرمان با آن رو به روست مشکل کم آبی است.

عبدالهی برلزوم حل این مشکل تاکید کرد و بیان داشت: در نظر داریم 30 تا 40 میلیارد متر مکعب آب از تاجیکستان به ایران انتقال دهیم.

وی اظهار داشت: بازدید از معدن گل گهر سیرجان و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای سفر اعضای کمیسیون برنامه و بدوجه به کرمان است.

این مسئول با بیان اینکه شناسایی پتانسیل های کرمان از جمله اهداف سفر به استان کرمان است گفت: با شناسایی ظرفیت های کرمان، این پتانسیل ها در قوانین بودجه سال آینده در نظر گرفته می شوند.