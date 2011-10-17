30 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به هلال احمر خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری ظهر دوشنبه در نشست خبری، از رشد 900 درصدی اعتبارت تملک دارایی(عمرانی) استان در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: امسال در این بخش اعتباری بالغ بر30 میلیارد ریال از طریق جمعیت هلال احمر کشور به استان کمک خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه پروژه شاخص امداد و نجات در دست اجرا است، افزود: پایگاه امداد و نجات مرکز استان، ساخت مجتمع فرهنگی امدادی و ساختمان اداری مرکز استان از جمله این پروژه ها است.

شهریاری با اشاره به اینکه پایگاه امداد و نجات مرکز استان که تاکنون طرح جامع آن برای پایگاه شرق کشور طراحی شده هفت درصد پیشرفت فیزیکی دارد، عنوان کرد: جهت تسریع در روند اجرایی کار، این پروژه به پایگاه جامعی در مرکز استان اصلاح خواهد شد.

وی برآورد مالی احداث این پایگاه را 22 میلیارد تومان عنوان کرد و بیان داشت: به دلیل گستردگی پروژه تاکنون فقط دیوار چینی آن اجرا شده است.

شهریاری همچنین به تکمیل 100 درصدی سوله امدادی درمیان و سرایان اشاره کرد و ادامه داد: همچنین پایگاه امدادی خوسف و پایگاه امداد و نجات بین شهری سه راهی شهید زارعی بشرویه 100 درصد آماده بهره برداری است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در پایان از رشد 39 درصدی اعتبارات این جمعیت در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: اعتبارات جمعیت هلال احمر استان سال گذشته 23 میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 32 میلیارد تومان افزایش یافته است.