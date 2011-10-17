تغییر کتب‌ درسی دو پایه تحصیلی در هر سال

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی در مراسم اختتامیه دومین نشست پنجمین دوره مجلس دانشآموزی که روز دوشنبه در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد با بیان اینکه کتابهای درسی و ساعات درسی با کیفیت فعلی را قبول ندارم و معتقدم باید اصلاح شود، اظهار داشت: این حجم کتابها و این نوع نگاه به مدرسه و معلم را چندان نمیپسندم به همین دلیل مقام معظم رهبری معتقدند که باید یک تحول بنیادین در آموزش و پرورش اتفاق بیفتد و این تحول نیز در بعضی از بخشها باید تا صد درصد باشد.
وی افزود: در هر سال کتابهای دو پایه تحصیلی را باید تغییر دهیم تا عرض پنج تا 6 سال تمام کتب و ساعات درسی تغییر کند؛ تغییرات فعلی در ساعات درسی موقتی است و تغییرات اصلی و بنیادین شاید از مهر سال آینده اتفاق بیفتد.
حاجیبابایی ادامه داد: خانواده نقش اصلی را در تعلیم و تربیت برعهده دارد و پس از آن آموزش و پرورش این نقش را دارد بنابراین همه باید به میدان بیایند و به آموزش و پرورش و معلم و دانشآموز کمک کنند.
وزیر آموزش وپرورش در ادامه تصریح کرد: دانشآموز با کتاب ضخیم و حفظ کردن، اهل تفکر، اندیشه و خلاقیت نمیشود؛ یک عده در بیرون به اسم آموزشگاههای آزاد پیدا شدهاند که کتابها را خلاصه و چهارگزینهای میکنند و این بزرگترین ضربه را به نظام تعلیم و تربیت وارد میکند.
وی با اشاره به طرح اختصاص نوبت عصر مدارس به کلاسهای تقویتی و کنکور عنوان کرد: یک نفر نیست که دو یا سه مورد اشکال کارشناسی نسبت به این طرح ارائه کند و چون نمیتوانند اشکالات را بیان کنند میگویند آموزش و پرورش عجله میکند و کارهایش کارشناسی نیست اما این حرفها همه سیاسی است.
وزیر آموزش وپرورش تأکید کرد: به هیچ چیزی جزء عظمت رهبری و نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران و دانشآموزان نمیاندیشیم و حاضریم هرچه داریم در طبق اخلاص قرار دهیم تا مثلث مقدس «رهبری، قرآن و مردم» تقویت و حفظ شود و مطمئن باشید که آینده از آن نظام جمهوری اسلامی ایران است.
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