جواد آرین‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر، در ابتدا با اشاره به اهمیت این رویداد بین‌المللی حوزه کتاب گفت: از جهت تعداد و نوع فعالیت ناشران شرکت کننده، نمایشگاه کتاب فرانکفورت بزرگ‌ترین و تخصصی‌ترین نمایشگاه کتاب در سطح جهان است و در روزهای اخیر هم شاهد بودیم که نزدیک به 7500 ناشر از 110 کشور جهان در آن حضور یافته بودند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هم در 10 سال گذشته با جمعی از ناشران دولتی و غیردولتی در این رویداد مهم شرکت کرده و در هر حال فرصتی است برای عقد قرارداد فروش کتاب و سایر محصولات فرهنگی و محلی است برای نمایش تحولات نشر و چاپ هر کشور در طول یک سال.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، کتاب‌های فاخر کشورهای مختلف به معرض دید مراجعه‌کنندگان تخصصی قرار می‌گیرد و فرصتی است برای معرفی فرهنگ و آداب و رسوم این کشورها و در آن عمدتاً به ابعاد تجاری کتاب پرداخته می‌شود.

آرین‌منش سپس با تشریح اتفاق به وجود آمده برای غرفه ایران در این نمایشگاه گفت: متاسفانه به دلیل ناهماهنگی‌هایی که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد، ایران با اینکه متقاضی غرفه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت بود، در عمل مبالغی را که می‌بایست بابت این غرفه پرداخت می‌کرد، پرداخت نکرد و در نهایت غرفه ما فاقد متولی ماند و مسئولان نمایشگاه هم مجبور شدند آن را مسدود کنند و این در حالی است که نام ایران به عنوان شرکت‌کننده در ورودی نمایشگاه بود.

وی این مسئله را نشان از «ضعف مدیریت در زمینه فعالیت‌های فرهنگی حوزه کتاب و حضور در نمایشگاه‌های معتبر خارجی» دانست و ادامه داد: برای حضور نمایندگان فرهنگی ایران در چنین نمایشگاه‌هایی لازم است راهبردی فرهنگی تدوین شود تا بتوان از این فرصت برای ارائه پیام فرهنگی ایران به جهان استفاده کرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بر لزوم تدوین ساز و کاری مشخص برای ترجمه آثار فاخر ایرانی به زبان‌های دیگر تاکید کرد و گفت: متاسفانه آنچه در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت اتفاق افتاد، شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست؛ من اظهارات سفیرمان را در آلمان مبنی بر ضعف مدیریت دستگاه فرهنگی کشور برای حضور در این نمایشگاه مطالعه کردم و عمیقاً متاثر شدم.

آرین‌منش افزود: این مسئله نشان از ناهماهنگی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دارد و اگر قرار باشد در آینده هم در اینگونه نمایشگاه‌ها شرکت کنیم، باید ساز و کارهای لازم برای حضور مفید و موثر با همکاری این نهادها و نیز سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تدوین شود.

وی در ادامه در واکنش به اظهارات معاون فرهنگی وزیر ارشاد که مسدود شدن غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت را تاثیرگذارتر از حضور کشورمان در این نمایشگاه خوانده بود، گفت: نباید کم‌کاری و کم‌توجهی خودمان را به حساب مخالفت غرب با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بگذاریم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا کمیسیون مذکور قصد دارد در این خصوص از وزیر ارشاد یا معاون فرهنگی وی توضیح بخواهد، تاکید کرد: این مسئله هنوز در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح نشده است، اما در مورد نمایشگاه کتاب فرانکفورت، واقعیت این است که در تمام 10 دوره گذشته ایران حضوری هدفمند نداشته و ما باید بدانیم متولی حضور ایران در چنین نمایشگاه‌هایی کیست؟ چه هدفی از حضور در آنها داریم؟ آیا توان‌سنجی برای حضوری موثر انجام شده است؟ و قس علی هذا. پاسخ به این سئوالات نیازمند برنامه‌ای مشخص است و ما هم در انتظار آن هستیم.