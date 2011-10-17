به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنفرانس بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسین به منظور ارائه آخرین یافتههای پژوهشی، تبادل علمی و آشنایی با کاربرد و توسعه فناوریهای نوین در عرصه پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن تله مدیسین آمریکا با همکاری و حمایت سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاهها، بیمارستانها و تعدادی دیگر از نهادها و سازمانها با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی 17 و 18 آبان ماه 1390 در تهران برگزار میشود.
این همایش که دارای حداکثر امتیاز بازآموزی برای رشتههای مرتبط پزشکی است، اهدافی همچون ایجاد و توسعه بیمارستان الکترونیکی، توسعه تله مدیسین در کشور، آشنایی با بیمارستانهای الکترونیکی در کشورهای پیشرفته، آشنایی با فرایند تبدیل بیمارستان سنتی به الکترونیکی و فرهنگسازی بیمارستان الکترونیکی را دنبال میکند.
محورهای اعلام شده برای ارایه مقاله و اثر در این همایش عبارتند از تله مدیسین و تشخیص، تله مدیسین و درمان، بیمارستان الکترونیکی، سیستم اطلاعات و تصمیمگیری پزشکی، مدیریت الکترونیک بیمارستان، امنیت اطلاعات بیمار در بیمارستان الکترونیکی، سامانههای هوشمند پزشکی، هوش تجاری در بیمارستان، جمعآوری و مدیریت دادهها در بیمارستان الکترونیکی، بیمارستان الکترونیکی در کشورهای پیشرفته، نرمافزارهای بیمارستان الکترونیکی و بیمارستان سیار.
افرادی همچون مدیرعامل و مسؤولان انجمن تله مدیسین آمریکا، رئیس دانشکده بیو انفورماتیک دانشگاه دورتموند آلمان، رئیس انجمن تله مدیسین اینتل هند و اساتید برجسته دیگری از علم تله مدیسین از جمله سخنرانان این همایش هستند.
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