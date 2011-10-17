سه هزار و 199 نفر اجرای سرشماری البرز را برعهده دارند

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تازه تاسیس بودن استان البرز به روز بودن این نقشه ها تاثیربسزایی در آمارگیری دقیق طرح سرشماری نفوس و مسکن خواهد داشت.

وی ادامه داد: طرح تهیه نقشه های دقیق جغرافیایی استان البرز از دو ماه گذشته آغاز شده بود و اطلاعات شهری و روستایی در آن استخراج شده است.

رمضانی گفت: در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن استان البرز سه هزار و 199نفر دربخش شهری و روستایی شرکت خواهند داشت.

وی اضافه کرد: از مجموع این تعداد ، یک هزار و 982نفرمامورآمارگیر، 511نفر کارشناس گروه ، 497بازبین و مابقی معاونان فنی آموزشی و کارشناسان فنی و بازبین هستند.

قائم مقام مدیراجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن استانداری البرز اظهارداشت: اجرای طرح سرشماری در کشور اقدامی زیربنایی و علمی است که تحقق آن تنها در گرو همکاری و مشارکت گسترده مردم و مسئولان است.

این مسئول با تاکید بر اینکه تمامی مدیران بابد از امکانات و تجهیزات خود برای توفیق در این طرح استفاده کنند، عنوان کرد: کرج به عنوان پنجمین کلانشهر کشور و مرکز استان البرز 80 درصد از جمعیت استان را در خود جای داده است بنابراین در اختیار قرار دادن امکانات مورد نیاز برای مردم نیازمند اطلاعات و آمار دقیق است که باید با همکاری همه جانبه مسئولان صورت گیرد.

دبیر اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان البرز در ادامه به بیان ویژگی های ماموران سرشماری نفوس و مسکن پرداخت و گفت: صداقت، حسن خلق، امانت داری و برقراری ارتباط مناسب با مردم از جمله ویژگی هایی است که باید از سوی ماموران سرشماری نفوس و مسکن مورد توجه قرار گیرد تا میزان اعتماد مردم به این طرح افزایش یابد.

رمضانی افزود: تاکید دولت طی بخشنامه ای به استانداری ها و فرمانداری های شهرستان مبنی بر همکاری و همراهی تمامی مدیران برای اجرای دقیق و صحیح طرح سرشماری نیازمند دقت نظر بیش از پیش مدیران است.