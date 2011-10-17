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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

زریسفی به مهر خبر داد:

قیمت تخم مرغ در کرمان کاهش یافت

قیمت تخم مرغ در کرمان کاهش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به کاهش 650 تومانی قیمت هر کیلو تخم‌مرغ گفت: پیش بینی می شود ظرف دو ماه آینده قیمت تخم مرغ به تعادل برسد.

مصطفی زریسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از دلایل این افزایش قیمت تخم مرغ در چند ماه اخیر، کمبود تولید و افزایش و ثبات تقاضا بوده است.

 وی درخصوص دلیل کاهش تولید تخم مرغ بیان داشت: استانهایی که قطب تولید تخم مرغ در کشور بوده اند به دلیل آلودگی و شیوع بیماری در بین مرغها تولید خود را کاهش دادند.

زریسفی با بیان اینکه علیرغم همه این مسایل، تولید در استان کرمان هیچ لطمه ای ندید گفت:خوشبختانه دراستانهایی که بیماری تنفسی در بین مرغها همه گیر شده بود تا حدودی مشکل رفع شده و دور جدید جوجه ریزی برای پرورش مرغ تخم گذار آغاز شده است.

وی تصریح کرد: به هر حال پروسه تولید طولانی بوده و پیش بینی می شود ظرف دو ماه آینده قیمت تخم مرغ به تعادل برسد.

زریسفی همچنین از کاهش 650 تومانی قیمت هر کیلو تخم‌مرغ در کرمان خبر داد و اضافه کرد: قیمت هر کیلو تخم‌مرغ برای مصرف‌کنندگان سه هزار و 250 تومان و برای فروشندگان دو هزار و 850 تومان تعیین شده است که فروشندگان باید با قیمت مصوب، تخم‌مرغ را به صورت کیلویی عرضه کنند.

کد مطلب 1435607

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