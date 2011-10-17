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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

قربان زاده:

شیوع بیماری تب برفکی 92 درصد در خراسان جنوبی کاهش یافت

شیوع بیماری تب برفکی 92 درصد در خراسان جنوبی کاهش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی از کاهش92 درصدی شیوع بیماری تب برفکی نسبت به مدت مشابه در سال قبل در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قربان زاده با ابراز خرسندی از کاهش کانون های این بیماری گفت: طی سال جاری مورد جدیدی از این بیماری در استان گزارش نشده است.

وی همچنین از آغاز مرحله دوم واکسیناسیون دام های سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی خبرداد و عنوان کرد: بر اساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور واکسناسیون دام های سنگین فقط در گاوداری های صنعتی اجرا خواهد شد.

وی افزود: در این طرح پیش بینی می شود حدود 80 درصد دام های سبک و 90 درصد دام های سنگین گاوداری های صنعتی استان تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار گیرند.

قربان زاده افزود: این مرحله از طرح مذکور با استفاده از توان اکیپ های واکسیناسیون بخش دولتی در هشت شهرستان اجرا خواهد شد.

وی گفت: به منظور پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی در جمعیت دامی استان، رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه نقش مهمی در کنترل این بیماری دارد.

معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی همکاری دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها و به ویژه دامداران را در اجرای کامل و دقیق عملیات واکسیناسیون حائز اهمیت دانست.

کد مطلب 1435614

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