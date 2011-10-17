شیوع بیماری تب برفکی 92 درصد در خراسان جنوبی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قربان زاده با ابراز خرسندی از کاهش کانون های این بیماری گفت: طی سال جاری مورد جدیدی از این بیماری در استان گزارش نشده است.

وی همچنین از آغاز مرحله دوم واکسیناسیون دام های سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی خبرداد و عنوان کرد: بر اساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور واکسناسیون دام های سنگین فقط در گاوداری های صنعتی اجرا خواهد شد.

وی افزود: در این طرح پیش بینی می شود حدود 80 درصد دام های سبک و 90 درصد دام های سنگین گاوداری های صنعتی استان تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار گیرند.

قربان زاده افزود: این مرحله از طرح مذکور با استفاده از توان اکیپ های واکسیناسیون بخش دولتی در هشت شهرستان اجرا خواهد شد.

وی گفت: به منظور پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی در جمعیت دامی استان، رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه نقش مهمی در کنترل این بیماری دارد.

معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی همکاری دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها و به ویژه دامداران را در اجرای کامل و دقیق عملیات واکسیناسیون حائز اهمیت دانست.