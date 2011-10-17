پروژه های پیشنهادی سفر چهارم دولت به گلستان طبق سند آمایش تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، غفور جرجانی ظهر دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت در حوزه صنعت آب و برق استان افزود: پیشنهادات در دور چهارم نیز با توجه به قانون برنامه پنجم و سند آمایش استان به صورت شهرستانی تدوین و به همراه دلایل توجیهی در فرم های مربوطه به استانداری گلستان ارائه شود.

وی با تاکید بر ایجاد آمادگی لازم از سوی دستگاه های استان برای استقبال از دور چهارم سفر از عملکرد وضعیت جذب اعتبارات مصوبات قبلی تقدیر کرد.

مسئول پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به استان ضمن تشکر از برگزاری این جلسه و اقدامات به عمل آمده در حوزه هر یک از شرکت ها، این مصوبات را راهکاری برای رفع تنگناها و مشکلات توسعه منابع آب و برق استان برشمرد و بر پیگیری و تسریع اجرای این مصوبات تاکید کرد.

جرجانی، با اشاره به شروع دور چهارم سفر هیئت دولت به استان ها، این سفر را فرصتی برای رفع مشکلات اجرای مصوبات دوره های قبلی سفر دانست.

در این نشست، نماینده هر یک از شرکت های مدعو در خصوص عملکرد مصوبات سفر در حوزه فعالیت شرکت متبوع خویش گزارشی ارائه و اهم مشکلات پیش روی اجرای برخی مصوبات را بیان کردند.