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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

بررسی نقش ادیان در مقابله با خشونت علیه کودکان

بررسی نقش ادیان در مقابله با خشونت علیه کودکان

همایش "نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان" 27 و 28 مهرماه در دانشگاه مفید قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 مهرماه در موضوعات مفهوم، مصادیق و قلمرو تنبیه بدنی کودکان، عوامل و ریشه‌های تنبیه بدنی در محیط آموزشی و پرورشی و راهکارهای مقابله با آن، دیدگاه ادیان پیرامون تنبیه بدنی کودکان در محیط خانه و خانواده برگزار می شود .

دیدگاه ادیان پیرامون تنبیه بدنی کودکان در محیط آموزشی و پرورشی، سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه بدنی کودکان، جایگزین‌های تنبیه بدنی کودکان از نگاه ادیان از دیگر محورهای این همایش اعلام شده است.
 
همچنین بررسی تطبیقی روایی یا ناروایی تنبیه بدنی کودکان از نگاه ادیان، پیامدهای ناگوار تنبیه بدنی کودکان از نگاه ادیان، نقش آموزه‌های دینی در حقوق داخلی و بین‌المللی برای مقابله با تنبیه بدنی کودکان، نقش رهبران دینی در مقابله با تنبیه بدنی کودکان و نقش نهادهای دینی غیردولتی در مقابله با تنبیه بدنی کودکان از دیگر موضوعات اعلام شده برای این همایش است.
 
این همایش به همت مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید قم با مشارکت معاونت حقوقی قوه قضائیه و دفتر یونیسف در ایران برگزار می شود.
 
 
کد مطلب 1435617

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