مصرف سموم در محصولات کشاورزی لرستان 50 درصد کاهش یافت

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر کار بررسی وضعیت استفاده از سموم در محصولات کشاورزی استان به ویژه سبزیجات و محصولات جالیزی در حال انجام است.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر مصرف سموم در محصولات کشاورزی لرستان عنوان کرد: با تلاش های انجام شده میزان مصرف سموم در این استان 50 درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: مطابق بررسی ها میزان مصرف سموم در مصولات کشاورزی استان از 600 تن به 300 تن کاهش یافته است.

طاهری مقدم کاهش مصرف سموم را در راستای تولید محصولات ارگانیک دانست و یادآور شد: در حال حاضر ما شاهد استقبال مطلوب مردم از سبزیجات ارگانیک تولید شده در استان هستیم.

وی یادآور شد: در این راستا ما آمادگی داریم با نظارت دانشگاه علوم پزشکی نسبت به عرضه محصولات ارگانیک در چهار نقطه شهر خرم آباد اقدام کنیم.