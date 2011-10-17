دانشجویان دانشگاه آزاد عفاف و حجاب را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالحسن سلطانی ظهر دوشنبه در مراسم اردوی توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور در سالن ورزشی پهلوان شورورزی این دانشگاه، اظهار داشت: علت انتقادات به دانشگاه آزاد اسلامی نگاه نکردن به خدمات فراوان و ارزنده آن و‌ نگاه کردن به ضعف‌های این دانشگاه در زمینه بدحجابی است.

وی افزود: در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، اگر دانشجو یک بار تذکر بگیرد برای بار دوم در صورت تکرار تخلف در این حوزه حتما والدینش به دانشگاه دعوت شده و با آنان صحبت می‌شود.

وی خواستار اجرای این طرح در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور نیز شد و اظهار داشت: در فضای بی‌عفتی و بی‌حجابی بیشترین ضرر را والدین می‌کشند.

قائم‌‌مقام مسئول نهاد مقام معظم رهبری در منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: دانشجویان در دانشگاه باید مراقب دوستان خود باشند و از دوستانی که آنان را از مباحث درسی دور و غافل می‌کنند به شدت دوری کنند.

سلطانی با تاکید بر غنیمت دانستن فرصت جوانی، گفت: توجه به مباحث معنوی، فرهنگی و نظم برای دانشجویان ضروری است.

وی با بیان اینکه افراد منفی‌نگر هیچ‌گاه به جایی نمی‌رسند، تصریح کرد: تمام هدف مسئولان دانشگاه آزاد خدمت هر چه بهتر به آموزش عالی در کشور است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور هم گفت:‌ دانشجویان سکان‌داران آینده کشور هستسند و باید با تلاش و جدیت در تحصیل و استفاده از ظرفیت‌های بالای دانشگاه آزاد اسلای به موفقیت‌های عالی دست پیدا کنند.

حسینی ‌فدروی افزود: دانشجویان باید با رعایت مسائل فرهنگی، سعی کنند انسان‌های الگویی برای جامعه باشند.

وی اظهار داشت: دانشجویان باید ایمان، تقوا، ولایتمداری، ایثار، صداقت و امانتداری و نظم و انظباط را سرلوحه خود قرار دهند.

وی گفت: رسیدن به درجات عالی علم و دانش بدون تقوی و ظرفیت‌های لازم به‌هیچ وجه مفید نخواهد بود.

گفتنی است، منطقه 9 دانشگاه آزاد شامل استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی است.