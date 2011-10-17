تصویب 22 میلیارد تومان اعتبارات فرهنگی برای چهارمحال و بختاری

یزدان جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتبارات فرهنگی در سالهای گذشته در قالب اعتبارهای پروژه ای اختصاص می یافت، اظهار داشت: در سال جاری اعتبارات فرهنگی از اعتبارات پروژه ای جدا شده است.

وی تصریح کرد: باید درراستای تقویت و پیشرفت جامعه، اعتبارات فرهنگی از دیگر اعتبارات جدا شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هر دستگاه های به طور جداگانه سهم اعتبارات فرهنگی خواهد داشت، بیان داشت: 30 درصد اعتبارات تاکنون تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته اعتبارات فرهنگی در اعتبارات پروژه ای دیده می شد، یادآور شد: سهم اعتبار فرهنگی دستگاه های فرهنگی استان مشخص و به آنها ابلاغ شده است.