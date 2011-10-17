سه هزار نفر در البرز از خدمات مشاوره دارویی بهره مند شدند

علی اکبر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشاوره در خصوص عوارض و موارد مصرف انواع داروهای آنتی باکتریال ،گوارش ، ضدافسردگی ، ویتامین ها و ضد فشارخون از جمله خدمات ارایه شده دراین زمینه بوده است.



وی ادامه داد: مرکز اطلاع رسانی دارویی البرز با شماره تلفن 02612559191با هدف ارائه مشاوره دارویی راه اندازی شده است و تجویز دارو نخواهد داشت.



صفری گفت: اکنون 300داروخانه دراستان البرزتحت پوشش معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی این استان به مردم خدمات ارائه می دهند.



وی اضافه کرد: با توجه به مشترک بودن منابع آماری موجود در زمینه مصرف دارو با استان تهران اطلاعات دقیق آماری نداریم.



صفری اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی این نرم افزار بتوان به آمار دقیق تری در زمینه مصرف دارو در استان البرز دست یافت.



معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: علاوه بر مرکز اطلاع رسانی دارویی سامانه 2555588 برای دریافت گزارشها و شکایتهای دارویی فعال شده که مردم در صورت مشاهده هرنوع تخلفی دراین زمینه می توانند ماموران بهداشت و درمان را از طریق مرکز مطلع سازند.



وی اظهارداشت: فرهنگ‌سازی در زمینه نحوه استفاده از دارو، عوارض جانبی مصرف آنها و چگونگی نگهداری آنها امری مهم به شمار می‌رود.



صفری افزود: براین اساس علاوه بر آموزش مردم، کادر پزشکی و پرسنل درمانی نیز باید دوره‌های آموزشی به روز را پشت‌ سر بگذارند.



این مسئول گفت: یک بخش مربوط به آموزش عمومی می‌شود که از طریق بیلبورد، کار برنامه‌های کارشناسی ضبط شده انجام گرفته است.



وی ادامه داد: همچنین آموزش گروه‌های هدف نظیر مربیان بهداشت، آموزش و پرورش، فعالیت‌های خارج از برنامه برای جامعه دانش‌آموزی، رابطان بهداشت روستاها و نیز جامعه شهری صورت می‌گیرد.