سلطه فرهنگ غرب بر رسانه های دیجیتال باید خاتمه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حمیدی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: اگر در برنامه سازی برای رسانه های دیجیتال دین، اخلاق، فضیلت و ارزشهای اسلامی حاکم نشود هر فعالیتی در این مسیر ابتر خواهد بود.



عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در ادامه افزود: عصر کنونی عصر رسانه و ارتباطات است و رسانه های جدید به گونه ای با زندگی انسان ها عجین شده اند که می توان گفت انسان عصر حاضر با رسانه به دنیا می آید با رسانه رشد و ارتقا می یابد و با رسانه چشم از دنیا فرو می بندد و این میزان تاثیر و نقش رسانه ها ، رسالت متولیان این عرصه را در ارائه برنامه های مفید سنگین تر می کند.



کارشناس ارشد ارتباطات یادآور شد: رسانه ها هم قادر هستند جامعه را به سمت پیشبرد اهداف متعالی هدایت نمایند و هم قادرند فرهنگ جامعه را به سراشیبی سقوط بکشانند و با کمال تاسف باید اذعان نمود رسانه هایی که در دنیا فعالیت دارند به دنبال سلطه فرهنگی و نشر ارزش های غربی هستند و بر اساس دیدگاه مارشال مک لوهان به دنبال دهکده جهانی با نابود سازی فرهنگ ملل و ترویج بی بند و باری می باشند.



حمیدی اقبال گسترده مردم از نمایشگاه را نوگرایی رسانه های دیجیتال دانست و ایجاد بخش بیداری اسلامی را از جذابیت های نمایشگاه امسال عنوان کرد و گفت : با توجه به بیداری ملت های مسلمان و نیز جنبش های کشورهای غربی بر علیه نظام سرمایه داری، فرصت مغتنمی است تا با استفاده از رسانه های دیجیتال به روشنگری پرداخت و آنها را با اهداف و فرهنگ متعالی اسلام در عرصه های مختلف آشنا ساخت وتنها راه تحقق خواسته های مردم کشورهای غربی که بر علیه نظام سرمایه داری دست به تظاهرات زده اند در قرآن و تعالیم اسلامی به روشنی تبیین شده است.