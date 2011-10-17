آغاز نمایشگاه فصلی گل و گیاه از 27 مهر/ باغات پایتخت شناسنامه دار شدند

به گزارش خبرنگارمهر، علی محمد مختاری در نشست خبری سومین نمایشگاه فصلی گل و گیاه تهران و جشنواره گل های پاییزی که در ساختمان اداری نمایشگاه تخصصی گل و گیاه شهرداری تهران برگزار شد ، با اشاره به اینکه از سال 71 تا امروز 9 نمایشگاه و 2 دوره نمایشگاه فصلی گل و گیاه توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران برگزار شده ، گفت: در نمایشگاه نهم ظرف 5 روز بیش از 2 میلیون نفر از شهروندان تهرانی بازدید داشتند که با توجه به استقبال گسترده آنها ما نمایشگاه فصلی را برگزار می کنیم.

وی افزود: سومین نمایشگاه فصلی و جشنواره گل و گیاه از 27 مهرماه در نمایشگاه دائمی گل و گیاه بوستان گفتگو با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران افتتاح می شود که در این نمایشگاه بیش از 150 تولیدکننده داخلی شرکت داشته و 200 غرفه در داخل نمایشگاه برپا می شود.

تخفیف 30 درصدی عرضه گل در نمایشگاه

مدیرعامل سازمان پارکها با اشاره به اینکه 120 غرفه در بیرون از نمایشگاه به عرضه گل و گیاه به طور مستقیم می پردازند ، گفت: عرضه گل و گیاه در سومین نمایشگاه فصلی گل و گیاه با 30 درصد کاهش قیمت نسبت به عرضه گل در سطح شهر ، به شهروندان عرضه می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه پیش بینی شده در 4 نقطه در جنوب غربی ، جنوب شرقی ، شمال غربی و شمال شرقی شهر تهران ، نمایشگاه گل و گیاه به طور دائمی ایجاد شود ، گفت: هم اکنون ایجاد این نمایشگاه دائمی در در جنوب شرقی تهران در دستور کار قرار گرفته و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

مختاری خاطر نشان کرد: در سومین نمایشگاه فصلی گل و گیاه ، گل های پاییزی با تنوع گیاهی مختلف و نوآوری شده عرضه می شود . در این راستا تلاش می کنیم تا در زمینه صادرات گل و گیاه سهم بیشتری در بازارهای جهانی داشته باشیم چراکه ما در کشور 8 تا 9 هزار تولیدکننده گل و گیاه داریم و با توجه به داشتن 4 فصل و تنوع گل و گیاه می توان این مهم را به انجام رساند.

بسته بندی و حمل و نقل موانع توسعه صادرات گل

وی ادامه داد: در خصوص صادرات گل و گیاه هم اکنون با مشکلاتی در زمینه حمل و نقل ، بسته بندی و تبدیل گلخانه های سنتی مواجه هستیم که این موارد باید به شکل مطلوب مرتفع شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران ادامه داد: ما همزمان با افتتاح سومین نمایشگاه فصلی گل وگیاه ، کاروانی از گل و گیاه را در سطح خیابان های تهران به مدت 5 روز از ساعت 9 تا 14 به راه می اندازیم تا شهروندان تهرانی از افتتاح نمایشگاه گل و گیاه دربوستان گفت و گو مطلع شوند.

به گفته وی بیش از 300 تولید کننده گل و گیاه تقاضا داشتند تا در این نمایشگاه شرکت کنند که به دلیل کمبود فضا 200 تولید کننده در این نمایشگاه به عرضه گل و گیاه می پردازند.

مختاری اضافه کرد: کارگاه نقاشی کودکان با موضوع گل و طبیعت هم در سالن بوستان این نمایشگاه به برگزار می شود ، همچنین بروشورها و دستورالعمل های فن و کاربردی در این زمینه در غرفه نشریات نمایشگاه به طور رایگان به شهروندان عرضه می شود.

وی گفت: این نمایشگاه از 27 مهرماه تا اول آبان همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8 شب در محل نمایشگاه دائمی شهرداری تهران در بوستان گفتگو آماده پذیرایی از شهروندان است.

احداث 123 کلینیک گل و گیاه در نواحی شهر تهران

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به اینکه مقرر شده تا در 123 ناحیه شهر،123 کلینیک گل و گیاه ایجاد شود گفت: امروز بیش از 48 کلینیک گل و گیاه در سطح شهر راه اندازی شده و تا پایان سال 92 ، تعداد کلینیک های گل و گیاه به 123 عدد در سطح شهر می رسد.

وی در خصوص فضای سبز عمودی شهر تهران نیز اظهار کرد: با توجه به مصوبه شورای شهر هم اکنون ایجاد فضای سبز عمودی در سطح شهر در حال انجام است و بیش از 100 ساختمان به صورت پایلوت فضای سبز عمودی شده چرا که ما در شهر تهران با موضوع ارزش افزوده زمین و مشکلات تملک بافت فرسوده مواجه هستیم که در این خصوص ایجاد فضای سبز عمودی برای حفظ محیط زیست و رفع آلودگی هوا حائز اهمیت است.

سرانه فضای سبز به 13 متر مربع رسیده است

مختاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هم اکنون سرانه فضای سبز شهر تهران 13 متر مربع بوده عنوان کرد: تا پایان سال 91 این سرانه به 15 متر می رسد چرا که حداقل سرانه برای شهر تهران 15 و ایده آل آن 25 متر است که با برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر داریم تا 15 سال آینده سرانه فضای سبز تهران را به 25 متر برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: در مناطق 10،17،11 و 7 تمرکز زیاد بوده و این در حالیست که ما باید سرانه فضای سبز را با توزیع عادلانه به اجرا در آوریم به طور مثال سرانه فضای سبز منطقه 17 در سال های گذشته 5/1 متر بوده که پس از گذشت این 4 سال به 4 متر رسیده است. همچنین با تبدیل پادگان قلعه مرغی به بوستان ولایت در منطقه 19 فضای سبز قابل توجهی برای جنوب شهر ایجاد شده و فاز دوم این بوستان به مساحت 200 هکتار در حال احداث است.

تهیه شناسنامه برای تمامی باغات پایتخت

مختاری درباره شناسنامه دار کردن باغات شهر تهران اظهار کرد: هم اکنون برای تمامی باغات شهر تهران شناسنامه تهیه شده و باغ ملک و مستوفی الممالک که قدمت 200 ساله داشته و در شمال دانشگاه الزهرا قرار دارد به تملک شهرداری در آمده و در باغ مستوفی الممالک در حال احداث باغ ایرانی هستیم چراکه در تهران باغ ایرانی نداشته ایم، هم اکنون پیشرفت کار 70 درصد بوده و تا 5 ماه آینده این باغ به بهره برداری می رسد.

20 درصد درختان شناسنامه دار شدند

وی ادامه داد: 20 درصد از درختان سطح شهر نیز مانند درختان خیابان ولیعصر(عج)، شریعتی و به طور کل خیابان های اصلی شهر شناسنامه دار شده اند .

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران گفت: تملک باغات کن نیز به طور کامل در دستور کار شهرداری قرار گرفته تا این سرمایه ملی حفظ شود.

وی خاطر نشان کرد: تا پایان سال جاری در تمامی بدنه بزرگراه ها ، فضای سبز احداث می شود که این اقدام به طور مطلوب تاکنون صورت گرفته و حاشیه بیشتر بزرگراه های سطح شهر تهران از فضای مطلوب برخوردار است مگر اینکه بزرگراه جدیدی احداث شده باشد که در این زمینه نیز همزمان با احداث بزرگراه به احداث فضای سبز حاشیه آن می پردازیم.

مختاری یکی از مهمترین اقدامات سازمان پارکها و فضای سبز را ساماندهی درختان ولیعصر(عج) عنوان کرد و گفت: در بعضی از نقاط این خیابان ، درختان با خلل هایی روبرو هستند که با تشکیل کمیته ساماندهی که اعضای آن مدیر عامل سازمان پارک ها و شهرداران مناطق 1،3،6 و 11 است، تصمیم گیری های لازم برای درختان این خیابان به انجام می رسد.

وی افزود: مقرر شده در تمام خیابان ولیعصر(عج) درختان چنار با محیط بن بالا هرس و کاشته شود.

جز درختان خشک شده قطع در خت نداریم !

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران همچنین در مورد قطع درختان در تهران گفت: بدون مجوز کمیسیون ماده 7 که در آن نماینده شورای شهر، نماینده معاونت فنی و عمرانی شهرداری و نماینده سازمان پارک ها و فضای سبز حضور دارند، هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و من به جرات می گویم به جز درختانی که خشک شده و کارشناسان خشکی آنها را به اثبات رسانده اند، درختی در سطح شهر قطع نمی شود و در این زمینه اگر درختی خشک شده و قطع شود نیز باید در همان محل یا محیط اطراف آن به اندازه دوبرابر محیط بن درخت، درخت کاشته شود تا بتوان سرانه فضای سبز آنجا را تامین کرد.

مختاری در ادامه با بیان اینکه از قسمت چهارراه ولیعصر(عج) تا ونک برخی درختان صدمه دیده اند که این صدمه به دلیل احداث فاضلاب به طور نامناسب از 15 سال قبل بوده ، گفت: هم اکنون با استفاده از مشاوران در حال تیمارداری این درختان هستیم . به طور کل 3 درصد درختان محور ولیعصر (عج) بیمار هستند.

وی خاطر نشان کرد: نواری که حالت چسبندگی داشته و در 1540 اصله درخت چنار در خیابان ولیعصر(عج) نصب شده برای جذب حشرات و شناسایی آفات صورت گرفته که این کار به صورت پایلوت و آزمایشی بوده و اگر از این اقدام جواب مثبت بگیریم برای کل درختان سطح شهر این کار انجام می شود.

مختاری همچنین افزود: در راستای حفظ محیط زیست چندین سال است که از سم پاشی استفاده نمی کنیم و مبارزه مکانیکی به جای مبارزه شیمیایی در سطح شهر به انجام می رسد که در این راستا نیز تا پایان اسفند ماه واکاوی درختان خیابان ولیعصر(عج) به انجام می رسد و همچنین در نظر داریم از چهارراه ولیعصر تا انتهای نواب در دو طرف درختان چنار بکاریم تا این خیابان هم نظیر خیابان ولیعصر(عج) شود.

وی در ادامه به وجود 2 میدان برای عرضه گل در بزرگراه امام رضا(ع) و شهید محلاتی اشاره کرد و گفت: در نظر داریم میادین عرضه گل و گیاه را در سطح شهر افزایش دهیم.

مدیر عامل سازمان پارک ها با اشاره به وجود بیش از 1000 پارک در تهران گفت: پارک های شهر به طور روزانه بازدید می شوند و تا پایان سال جاری تمام پارک های محله ای به زمین بازی و کف پوش استاندارد و وسیله ورزشی استاندارد مجهز خواهند شد.