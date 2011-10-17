بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت به مهندسان مشاور

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخرصمدی امروز دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت برگزاری دومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث با اعلام این خبر که پژوهشکده صنعت احداث موافقت اصولی را از وزارت علوم دریافت کرده است، به حجم بالای مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت اشاره کرد و گفت: اعتبارات عمرانی که دولت برای پروژه ها اختصاص می دهد جوابگوی نیاز مالی ناشی از تورم در کشور نیست ضمن آنکه بدهکاری بزرگ دولت به مهندسان مشاور موجب شده که شرکت های مشاوره با مشکلات زیادی روبرو باشند.

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه دولت 5 هزار میلیارد تومان به شرکت های مهندسی مشاور بدهکاراست، گفت: این میزان مطالبه انباشته شده برای چندین سال است و این امر توان اجرایی پروژه ها را از شرکت ها گرفته است اما شرکت های مهندسی برای دریافت طلب خود مجبور به ادامه کار هستند.

وی افزود: شرکت هایی که این مطالبات را از دولت دارند با مشکل اساسی در تامین نقدینگی روبرو هستند و دولت حق انتخابی هم برای دریافت طلب به شرکت ها نمی دهد زیرا دولت با واگذاری برخی از دارایی ها قصد پرداخت بدهی را دارد.

فخرصمدی با بیان اینکه رکود موجود در صنعت باعث شده که شرکت های مشاوره ای برای دریافت پروژه با مشکل مواجه باشند، بیان کرد: در گذشته سازمان برنامه و بودجه متولی پروژه های عمرانی بود و به همین جهت مشکلی برای پرداخت مطالبات بوجود نمی آمد.

وی با انتقاد از وجود رانت در مناقصات پروژه های عمرانی، اظهار داشت: قرارگاه خاتم الانبیاء به عنوان یکی از پیمانکاران دولتی در هر مناقصه ای که شرکت کند پیروز می شود و از ارایه مالیات هم معاف است.

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه 80 درصد اقتصاد در کشور ما دولتی است، افزود: 20 درصد بخش خصوصی نمی تواند نقش زیادی را در اقتصاد داشته باشد زیرا اغلب پروژه های بزرگ را دولت انجام می دهد.

فخرصمدی از تعطیلی برخی از شرکت های مهندسی مشاوره خبر داد و گفت: مطالبات معوق دولت به بخش خصوصی و رکود صنعت منجر به مهاجرت تعداد زیادی از مهندسان به خارج از کشور شده است.

وی افزود: جامعه مهندسان مشاور ایران 850 عضور دارد که اغلب این اعضاء را شرکت های درجه یک و دو مهندسی تشکیل می دهند اما در کل کشور حدود 8 هزار شرکت مهندسی مشاور وجود دارد.