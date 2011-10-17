کارخانه فولاد بافت 27 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

محمد عابدی نژاد در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان زیر ساختهای لازم در زمینه تولید سیمان مانند معادن سنگ آهن و همچنین معادن زغالسنگ را دارد و با برنامه ریزی صورت گرفته در استان واحدهای صنعتی مختلف پائین دستی فولاد و همچنین چندین کارخانه در این زمینه در کرمان در حال احداث است.

وی ادامه داد: یکی از این کارخانه ها، فولاد بافت است که به دلیل کمبود اعتبار ساخت آن با کندی مواجه شده است.

وی پیشرفت فیزیکی این واحد صنعتی را 27 درصد دانست و گفت: این پروژه در حال رفع موانع است و به زودی کار در این واحد صنعتی با سرعت بیشتر انجام می شود.

عابدی نژاد افزود: در همین راستا به زودی این کارخانه به بخش خصوصی برای احداث واگذار می شود.

وی ادامه داد: این پروژه 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

