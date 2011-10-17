شکست تایلند از مدعی قهرمانی مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال دانش آموزان تایلند در دومین بازی از مرحله یک چهارم نهایی چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا به میزبانی ارومیه طی سه ست پیاپی در مقابل مدعی عنوان قهرمانی بازیها متوقف شد.

تیم والیبال دانش آموزان چین در سه ست پیاپی توانست تیم تایلند را شکست دهد تا ضمن راهیابی به نیمه نهایی این مسابقات در این مرحله به مصاف برنده مسابقه تیم های منتخب آذربایجان غربی و سریلانکا در مرحله نیمه نهایی برود.

تیم ایران در گروه الف با تیمهای چین، مالزی، سنگاپور هم گروه بوده و تیم آذربایجان غربی به عنوان نماینده دوم ایران در گروه ب با تایلند، اندونزی و سریلانکا هم گروه شده است.

بازیهای نیمه نهایی و فینال چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای تعیین تیمهای اول تا هشتم برگزار می شود.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

برگزاری جشن ملل در دهکده چی چست، برگزاری نمایشگاهی از هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات است.