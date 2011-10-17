  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

اختصاصی مهر/

تیم بسکتبال شهرداری گرگان از مسابقات لیگ برتر انصراف داد

تیم بسکتبال شهرداری گرگان از مسابقات لیگ برتر انصراف داد

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم بسکتبال شهرداری گرگان از حضور در رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور انصراف داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعتراض به رای صادره نسبت به کاپیتان تیم بسکتبال شهرداری گرگان در قبلی از جمله دلایل انصراف این تیم مطرح کشور اعلام شد.

قرار است دلایل انصراف تیم بسکتبال شهرداری گرگان بصورت مکتوب از سوی ابراهیم کریمی شهردار گرگان و مدیرعامل تیم بسکتبال شهرداری به رسانه ها اعلام شود.

پیگیری خبرنگار مهر برای کسب جزییات و دلایل انصرف این تیم از مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور ادامه دارد.

بر اساس اعلام و برنامه ریزی قبلی کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال کشور تیم شهرداری گرگان در هفته اول مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور باید به مصاف تیم حفاری ملی اهواز برود.

این مسابقه قرار است پنجشنبه هفته جاری ساعت 16 در گرگان برگزار شود.

کد مطلب 1435645

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها