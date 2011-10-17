تیم بسکتبال شهرداری گرگان از مسابقات لیگ برتر انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، اعتراض به رای صادره نسبت به کاپیتان تیم بسکتبال شهرداری گرگان در قبلی از جمله دلایل انصراف این تیم مطرح کشور اعلام شد.

قرار است دلایل انصراف تیم بسکتبال شهرداری گرگان بصورت مکتوب از سوی ابراهیم کریمی شهردار گرگان و مدیرعامل تیم بسکتبال شهرداری به رسانه ها اعلام شود.

پیگیری خبرنگار مهر برای کسب جزییات و دلایل انصرف این تیم از مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور ادامه دارد.

بر اساس اعلام و برنامه ریزی قبلی کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال کشور تیم شهرداری گرگان در هفته اول مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور باید به مصاف تیم حفاری ملی اهواز برود.

این مسابقه قرار است پنجشنبه هفته جاری ساعت 16 در گرگان برگزار شود.