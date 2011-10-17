98 درصد گرسنگان دنیا در جهان سوم زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل، مدیر کل سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گفت: 98 درصد از گرسنگان جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و تولید مواد غذایی در این کشورها تا سال 2050 باید دو برابر گردد تا بتوان جمعیت در حال رشد را تغذیه نمود.



مدیر کل فائو افزود: امسال قیمت مواد غذایی که چندین دهه ثابت بود به طور روز افزونی متغیر گردیده است. اگر بخواهیم به طور جدی به مسئله گرسنگی در جهان بپردازیم، باید تلاش بیشتری جهت رسیدگی به مشکل نوسانات قیمت مواد غذایی نمود، خصوصا برای افرادی که غالب در آمد آنان صرف مواد غذایی می شود، تا اطمینان حاصل گردد که آنان قادر به تهیه غذای کافی و مغذی جهت خانواده های خود از بازار هستند. علل بی ثباتی قیمت مواد غذایی به خوبی شناخته شده اند. اما آنچه می تواند برای رفع این مشکل انجام شود نیازمند اراده سیاسی است.



وی اشاره کرد: بازار مواد غذایی جهانی در تنگنا است، چرا که عرضه در تلاش برای رسیدن به سطح تقاضا و ذخیره مورد نیاز، در پایین ترین سطح تاریخی خود است. در سطح شبکه کشورهای وارد کننده مواد غذایی، افزایش قیمت می تواند کشورهای فقیر را مورد آسیب قرار دهد چرا که واردات محصولات غذایی برای آنها بسیارگرانتر تمام می شود.

به عقیده وی ، هماهنگی بیشتر سیاست ها در تجارت جهانی غذا می تواند باعث کاهش بی ثباتی از طریق کمک به حفظ جریان مطمئن کالاها شود.