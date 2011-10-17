4 داروی جدید به فهرست داروهای ممنوعه امارات اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،‌ بر اساس اعلام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، این داروها به نام‌های ترامادول هیدروکلراید (Hydrochloride Tramadol)، اوربیافین (Orbifen)، آرتین تری هگزوفنیدیل (Trihexyphenidli) و کیمادرین (Kemadrin) که جزو داروهای روان گردان اعلام شده است، صرفاً با ارائه نسخه تأیید شده از سوی پزشک متخصص و در حد متعارف می‌تواند برای استفاده، همراه بیمار باشد.