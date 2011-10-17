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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

4 داروی جدید به فهرست داروهای ممنوعه امارات اضافه شد

برابر اعلام مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت امارات متحده عربی تعدادی داروی جدید را به فهرست 374 مورد داروهای ممنوعه که ورود آن به امارات متحده عربی ممنوع می‌باشد، اضافه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ،‌ بر اساس اعلام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، این داروها به نام‌های ترامادول هیدروکلراید (Hydrochloride Tramadol)، اوربیافین (Orbifen)، آرتین تری هگزوفنیدیل (Trihexyphenidli) و کیمادرین (Kemadrin) که جزو داروهای روان گردان اعلام شده است، صرفاً با ارائه نسخه تأیید شده از سوی پزشک متخصص و در حد متعارف می‌تواند برای استفاده، همراه بیمار باشد.

کد مطلب 1435654

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