صراحت در بازرسی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان در دیدار مدیرکل و کارکنان بازرسی استان کرمان گفت: رمز موفقیت سازمان بازرسی صراحت و صداقت کارکنان در مأموریت های محوله است.

حجت الاسلام توکلی افزود: عدم توجه کافی به این دو اصل ، کم توفیقی فعالیت ها را به دنبال داشته و احتمال لغزش و خطا را افزایش می دهد.

وی تأکید کرد: انجام نظارت ها باید مستمر و دقیق باشد تا همه به ویژه مدیران، خود را زیر ذره بین احساس نموده و تلاش نمایند راه را بر هرگونه تخلف و فساد ببندند.

این مسئول قضایی گفت: امروز مدیریت نقش بسزائی در پیشبرد امور و هدایت و کارآمدی منابع ایفا می نماید و چنانچه مدیری فعال، دلسوز و با غیرت در حوزه کاری خود ظاهر شود و نسبت به حقوق عمومی و اموال بیت المال با تعصب باشد، منشاء تغییرات زیادی خواهد بود و زیر مجموعه او نیز احساس مسئولیت بیشتری خواهند داشت.

رییس کل دادگستری استان کرمان بر شرکت فعالتر و پویاتر اداره کل بازرسی در جلسات شورای اداری استان تأکید کرد و اظهار داشت: سازمان بازرسی باید از فرصت شورای اداری استان به نحو احسن استفاده نموده و مدیران و مسئولین را نسبت به زمینه های تخلف و فساد آگاه سازد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: گرچه رویکرد همه مسئولین و مدیران در استان رویکرد همکاری و تعامل است و کسی به دنبال مچ گیری نیست اما انسان در هر شرایطی نیازمند تذکر و یادآوری خطرات احتمالی است.

وی با اشاره به فساد مالی اخیر در کشور، تصریح کرد: همه به اتفاق بر عدم نظارت کافی و تذکر ندادن ها و برخی چشم پوشی های نابجا در این مورد اذعان دارند.

وی غرور را یکی از آفات کار در هر حوزه ای برشمرد و بیان داشت: همواره باید تلاش کرد تا در کوران کار غرور انسان را احاطه نکند، زیرا غرور سرآغاز لغزش و خطا خواهد بود.

در ابتدای این دیدار نیز مدیرکل بازرسی استان کرمان ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان بازرسی، گفت: وضعیت اداره کل بازرسی استان هم اکنون از جهات مختلف در وضعیت مطلوبی است و نسبت به گذشته حضور فعالتری در مسائل دارد.

"احمدآبیار" افزود: یکی از بزرگترین و مهمترین حوزه هایی که احتمال فساد و سوءاستفاده درآن متصور است، قراردادها و معاملات دولتی است و حضور مستمر و قانونی بازرسی در این عرصه، راه را بر تخلفات آشکار بسته است.

وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در زمینه مبارزه با زمینخواری در استان، اظهار داشت: با برنامه ریزی مناسب و تلاش و تعامل اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال، عرصه بر زمین خواران تنگ شده و گامهای موثری در مقابله با زمین خواری برداشته شده است.