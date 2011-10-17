دو زمین لرزه کرمان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، دو زمین لرزه به شدت 3.3 حسین آباد فهرج در شرق استان کرمان و 3 ریشتر هجدک در شمال استان را تکان داد.

زمین لرزه حسین آباد ساعت 13 و 35 دقیقه و در مشخصات جغرافیایی 58.99 درجه طول جغرافیایی و 28.71 درجه عرض جغرافیایی را تکان داد.

عمق این زمین لرزه 10 ریشتر گزارش شده است.

همچنین ساعت 8 و 39 دقیقه امروز زمین لرزه ای به شدت 3 ریشتر هجدک را تکان داد.

این زمین لرزه در مشخصات 58.99 درجه طول جغرافیایی و 30.85 درجه عرض جغرافیایی و در عمق هفت کیلومتری زمین رخ داد.

این دو زمین لرزه بنا به اعلام مسئولان محلی خسارتی در برنداشته است.