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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

دو زمین لرزه کرمان را تکان داد

دو زمین لرزه کرمان را تکان داد

کرمان - خبرگزاری مهر: دو زمین لرزه 3.3 و 3 ریشتری ساعاتی پیش کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، دو زمین لرزه به شدت 3.3 حسین آباد فهرج  در شرق استان کرمان و 3 ریشتر هجدک در شمال استان را تکان داد.

زمین لرزه حسین آباد ساعت 13 و 35 دقیقه و در مشخصات جغرافیایی 58.99 درجه طول جغرافیایی و 28.71 درجه عرض جغرافیایی را تکان داد.

عمق این زمین لرزه 10 ریشتر گزارش شده است.

همچنین ساعت 8 و 39 دقیقه امروز زمین لرزه ای به شدت 3 ریشتر هجدک را تکان داد.

این زمین لرزه در مشخصات 58.99 درجه طول جغرافیایی و 30.85 درجه عرض جغرافیایی و در عمق هفت کیلومتری زمین رخ داد.

این دو زمین لرزه بنا به اعلام مسئولان محلی خسارتی در برنداشته است.

کد مطلب 1435657

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