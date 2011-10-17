10 تصویر؛ از حرکت حلزونی اتحادیه عرب تا دوشیدن شیر بیت المال!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز تحولات بهار عربی و بحران وال استریت بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ فروپاشی نظام سرمایه داری

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به همه گیر شدن موج اعتراضات ضد سرمایه داری در کشورهای مختلف جهان به ویژه آمریکا و اروپا اشاره دارد.

وعده دروغین دیکتاتور!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به دروغین بودن وعده های "عبدالله صالح" دیکتاتور یمن در زمینه امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس درباره پایان بخشیدن به بحران یمن اشاره دارد.

تابوت قانون اساسی جدید!

روزنامه المستقبل لبنان امروز بی توجهی دولتهای موقت در کشورهای عربی را به تدوین قانون اساسی جدید مورد توجه قرار داده است. بر این اساس، در کشورهایی که شاهد سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری بوده ایم، دولتهای موقت تلاشی برای تدوین قانون اساسی جدید از خود نشان نداده اند.

درگیری مذهبی

روزنامه الاتحاد امارات امروز به درگیریهای مذهبی و قومیتی در برخی کشورهای عربی اشاره دارد که در نهایت خود آنها را تضعیف می کند.

حرکت حلزونی اتحادیه عرب

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به ناکارآمدی اتحادیه عرب در نقش آفرینی در تحولات کشورهای عربی اشاره دارد.

غول چراغ جادو و تظاهرات ضد سرمایه داری!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری به همه گیر شدن تظاهرات ضد سرمایه داری در کشورهای مختلف جهان اشاره دارد. بر این اساس، این روزها مردم از غول چراغ جادو تظاهرات علیه نظامهای سرمایه داری را طلب می کنند!

روز جهانی غذا و گرسنگان آفریقا

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به وضعیت بغرنج گرسنگان جهان به ویژه در سومالی اشاره دارد.

آخرین وضعیت نتانیاهو پس از توافق تبادل اسرا

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دوشیدن شیر بیت المال ؛ بدون شرح

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الشرق الاوسط