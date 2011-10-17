پوشش و ظاهر دانشجویان در شأن دانشگاه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مولودیان بعد از ظهر دوشنبه در جمع دانشجویان وروی جدید این دانشگاه در اردوگاه کشوری شهید رجائی نیشابور، افزود: دانشجویان باید با رعایت شئونات در داخل دانشگاه به اصول اعتقادی و آداب اجتماعی دیگران احترام بگذارند.
وی خطاب به دختران دانشجو اظهار داشت: چادر برای دختران، تاج بندگی خدا در جامعه است.
وی با اشاره به اینکه علم نافع همچون نوری روشن است، افزود: هرعلمی که با اخلاص و صراط مستقیم همراه باشد، حتما نافع است.
این مسئول دانشگاه پیامنور نیشابور محوریت برنامههای فرهنگی این دانشگاه را چهار موضوع اصلی نماز، قرآن، مهدویت و حجاب عنوان کرد.
مسئول فرهنگی دانشگاه پیام نور نیشابور از تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در این دانشگاه خبر داد و گفت: آموزش شرایط و ویژگیها و نحوه امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه یکی از اساسیترین کارهای این شورا است.
مولودیان برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر و برپایی جشن میلاد و شهادت اهلبیت (ع) و بهویژه سوگواری ایام محرم حسینی را از جمله برنامههای فرهنگی این دانشگاه معرفی کرد.
وی توزیع کتاب و برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع حجاب و برپایی نمایشگاه حجاب و عکس را از جمله برنامههای فرهنگی پیامنور نیشابور برای فرهنگسازی حجاب در دانشگاه دانست.
وی با اشاره به فعالیتهای تشکلهای دانشجویی چون بسیج دانشجویی، دارالقرآن و هلالاحمر، کانون فرهنگی و ورزشی و انجمنهای علمی در این دانشگاه، گفت: دانشجویان حتما با عضویت در این تشکلهای فرهنگی و علمی و ورزشی از برنامهها و فعالیتهای مفید این تشکلها استفاده کنند.
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