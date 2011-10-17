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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

مهدوی در گفتگو با مهر:

110 میلیارد ریال برای بخش آب و خاک جهاد کشاورزی رشت اختصاص یافت

110 میلیارد ریال برای بخش آب و خاک جهاد کشاورزی رشت اختصاص یافت

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت از اختصاص 110 میلیارد ریال اعتبار برای بخش آب و خاک این شهرستان خبر داد.

وحید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبارات که از محل منابع ملی بوده به تفکیک در بخش های طرح تجهیز و نوسازی اراضی، ساخت شبکه های فرعی آب زراعی، انتقال آب زراعی از طریق لوله های پلی اتیلن و بتنی کردن انهار  اختصاص می یابد.

وی همچنین با اشاره به اینکه رشت یکی از شهرستان های مستعد کشاورزی در زمینه تولید برنج در کشور است، اظهارداشت: امسال 18هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت دوم اختصاص یافته که محصولاتی چون کلزا، شبدر، سبزیجات برگی، غده ای، لوبیا، پاچ باقلا، راتون و محصولات علوفه ای کشت شده است.

مدیرجهاد کشاورزی گیلان پیش بینی کرد: امسال 10 هزار تن برنج سفید از کشت راتون به ارزش اقتصادی 30 میلیارد ریال و 178هزار تن دیگر محصولات به ارزش اقتصادی چهارهزار و 300 میلیارد ریال برداشت شود.

مهدوی یادآورشد: شهرستان رشت با داشتن 62 هزار و 250  هکتاراراضی شالیکاری، تولید 300 هزار تن شلتوک و 173هزار تن برنج سفید رتبه نخست تولید برنج در کشور را دارد که 95 هزار خانوار دراین امراشتغال دارند.

کد مطلب 1435660

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