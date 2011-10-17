110 میلیارد ریال برای بخش آب و خاک جهاد کشاورزی رشت اختصاص یافت

وحید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبارات که از محل منابع ملی بوده به تفکیک در بخش های طرح تجهیز و نوسازی اراضی، ساخت شبکه های فرعی آب زراعی، انتقال آب زراعی از طریق لوله های پلی اتیلن و بتنی کردن انهار اختصاص می یابد.

وی همچنین با اشاره به اینکه رشت یکی از شهرستان های مستعد کشاورزی در زمینه تولید برنج در کشور است، اظهارداشت: امسال 18هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت دوم اختصاص یافته که محصولاتی چون کلزا، شبدر، سبزیجات برگی، غده ای، لوبیا، پاچ باقلا، راتون و محصولات علوفه ای کشت شده است.

مدیرجهاد کشاورزی گیلان پیش بینی کرد: امسال 10 هزار تن برنج سفید از کشت راتون به ارزش اقتصادی 30 میلیارد ریال و 178هزار تن دیگر محصولات به ارزش اقتصادی چهارهزار و 300 میلیارد ریال برداشت شود.

مهدوی یادآورشد: شهرستان رشت با داشتن 62 هزار و 250 هکتاراراضی شالیکاری، تولید 300 هزار تن شلتوک و 173هزار تن برنج سفید رتبه نخست تولید برنج در کشور را دارد که 95 هزار خانوار دراین امراشتغال دارند.