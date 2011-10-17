به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حسین مظفر در جمع خبرنگاران گفت: بعثه برای دفاع از حقوق زائران و تسهیل بیشتر امور و توجه به یکی از ارکان مدیریتی، سامانه نظارتی را در کنار مسائل اجرایی راه اندازی کرده است.



مظفر یادآور شد: به این منظور ستادی در مکه و مدینه تشکیل شده است و بازرسان در آنها مستقر شده اند و مسائل آنها را از تهران تا عربستان نظارت می کنند.



عضو شورای هماهنگی و برنامه ریزی حج بعثه مقام معظم رهبری و مسئول نظارت مکه در مورد تعامل با ماموران سعودی اظهارداشت: ماموران نظارتی این مسائل را هم مورد ارزیابی قرار می دهند، بعد از اسکان نیز وضعیت اسکان ، بهداشت ، تغذیه، حمل ونقل و تدارکات را ارزیابی می کنند.



مظفر همچنین از انتخاب همکاران بازرس افتخاری از بین زائران خبرداد و گفت: امسال تعدادی از علاقه مندان از میان زائران برای تسهیل امور و کمک به بعثه داوطلب شده اند.



وی در همین حال تصریح کرد: گزارشهای بازرسی به صورت موردی و روزانه جمع بندی وخلاصه شده و به نماینده ولی فقیه ارائه می شود. مظفر یادآور شد: امسال با توجه به حساسیتهای ویژه حج، همکاری بین ستاد اجرایی و بعثه لازم است که این تعامل برای توجیه زائران و درک حساسیت شرایط و نوع تعامل با ماموران وزائران وجود دارد.



وی گفت: به تعداد ستادهای مکه و مدینه بازرس وجود دارد که 3 نفر در مدینه 7 نفر در مکه مستقر شده اند، در ضمن بازرسان ویژه هم برای بررسی مسایل کلان همچون مسکن، امور حقوقی، مالی، حمل ونقل، تغذیه انتخاب شده اند.



مظفر مطرح کرد: تا امروز در مورد تعامل ماموران و تسهیل در امور زائران مشکل خاصی گزارش نشده و شاید بهتر از سال قبل تسهیلات برای ترخیص زائران فراهم شده است، ضمن اینکه تا کنون مشکل خاصی از سوی زائران عنوان نشده، فقط مشکل جزئی در مورد قند گزارش شده است که این مشکل به خاطر تاخیر در ورود قند بوده و با دستور خرید به مدیران کاروانها مشکل حل شده است.



مظفردر باره خرید سوغاتی گفت: جلساتی در این رابطه در اتاق فکر تشکیل و چارچوبی به شکل دستور العمل طراحی شده است. البته با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، خرید از ایران می تواند یک سیاست خوب تلقی شود. ابتدا باید مقدمات فرهنگی و عملیاتی فراهم شود.



وی در مورد حج مطلوب و مقدور اظهارداشت: عنوان کردن حج مطلوب بدون توجه به چالشها و حساسیتها امکان ندارد. بهتر است به جای آن بر حج مقدور تاکید شود و معیار اصلی قرار گیرد که نه حقوق زائران نادیده گرفته و نه انتظارات بی جا افزایش یابد.



مظفر خاطرنشان کرد: نظارت و بازرسی بر بعثه و سازمان حج در فرآیندها، قراردادها و تعامل فیما بین انجام و ارزیابی جزئی داخل کاروانها در قالب ستاد و بعثه صورت می گیرد.

مسئول نظارت مکه یادآور شد: سیاست نماینده ولی فقیه کاهش نیروی اجرایی بوده و باعث شد سهمیه ای که ستادها و بعثه می گرفتند، به نفع زائران افزایش یابد که حرکت مبارکی است، همچنین موازی کاری حذف شده و حتی برای فرهنگ سازی در این زمینه مدیر حوزه ریاست نماینده ولی فقیه از سهمیه حج حذف شد.



مظفر با رد سهمیه داشتن نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی در حج گفت: بخشی از نمایندگان نوبتشان بوده، برخی روحانی کاروان بودند و برخی نیز از طریق سفارت عربستان ویزا دریافت می کنند و بخش دیگر مسوولیت اجرایی دارند، اما این که مسوولی سهمیه داشته باشد، وجود ندارد.



وی اظهارداشت: سفارت عربستان هر سال 3000 ویزای حج به برخی افراد اعطا می کند که آن سهمیه خارج از سهمیه سازمان حج و زیارت است.