برپایی نمایشگاه دستاوردهای سفر رهبر انقلاب به قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا دهناد قبل از ظهر دوشنبه در آستانه سالروز سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به قم در سال گذشته در گفتگو با خبرنگاران به برپایی نمایشگاه دستاوردهای این سفر پر خیر و برکت اشاره کرد و ابراز داشت: در این نمایشگاه همه دستگاه‌های استان آخرین گزارش و عملکرد خود را در راستای اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم را به اطلاع مردم خواهند رساند.



وی ادامه داد: این نمایشگاه از 5 آبان‌ماه و در محل دائمی نمایشگاه‌های بین اللملی قم واقع در خیابان صدر با حضور 50 دستگاه اجرایی استان برپا می‌شود.



ارائه گزارش 320 پروژه سفر رهبری به قم در نمایشگاه



معاون برنامه‌ریزی استاندار قم تعداد کل پروژه‌های مربوط به سفر رهبر معظم انقلاب به استان را 320 پروژه برشمرد و افزود: همشهریان قمی می‌توانند با حضور در این نمایشگاه در جریان آخرین اقدامات انجام شده در این خصوص قرار گیرند.



دهناد با بیان اینکه در ایام سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به قم، کلنگ تعدادی از پروژه‌هایی عمرانی در استان به زمین زده خواهد شد افزود: اعتبارات این پروژه‌ها تأمین شده که با حضور استاندار و مسئولان استان عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.



وی با بیان اینکه در بخش آموزش و پرورش و همچنین ورزش پروژه‌های خوبی در قم اجرا شده است افزود: در بخش بهداشت و درمان نیز ارتقای درمانگاه علی بن ابی طالب(ع) به بیمارستان با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان از مهمترین این پروژه‌ها است که در چند روز آینده به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.



معاون برنامه‌ریزی استاندار قم در ادامه به برخی دیگر از پروژه‌های آماده افتتاح در ایام سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به قم اشاره کرد و افزود: تعداد 5 هزار واحد مسکونی در استان آماده بهره برداری است و با تکمیل ورزشگاه کارگران قم نیز این ورزشگاه در اختیار ورزشکاران قرار می‌گیرد.



کارخانه سیمان نیاز استان را مرتفع می‌کند



دهناد افزود: کارخانه سیمان استان قم نیز از دیگر پروژه‌هایی است که در این ایام به بهره برداری خواهد رسید که با افتتاح این کارخانه یکی از نیازهای جدی استان برطرف خواهد شد.



وی عنوان داشت: از روز چهارشنبه 27 مهرماه به مدت ده روز، برنامه ریزی شده است تا در هر روز 10 پروژه افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

