18 ماه اول فقط زبان مادری را به کودکان بیاموزید

به گزارش خبرگزاری مهر، فائزه حمدی افزود: کودک دارای رشد طبیعی گفتار و زبان، در 12 ماهگی باید توانایی گفتن دو یا سه کلمه را داشته باشد.

وی گفت: کودک باید در 18 ماهگی 30 تا 50 کلمه و در 24 ماهگی 200 تا 300 کلمه را قادر به بازگو کردن باشد. کودکانی که این توانایی ها را در زمان های معین ندارند باید توسط یک آسیب شناس گفتار و زبان مورد ارزیابی و در صورت نیاز مورد درمان قرار گیرند.

حمدی افزود: تأخیر در رشد گفتار و زبان از شایع ترین اختلالات به شمار می رود. این اختلال شایع، ناشی از عقب ماندگی ذهنی، پیش فعالی، درخودماندگی، فلج مغزی و یا علل محیطی است.

وی گفت: با توجه به این که چند زبانگی(بیشتر دوزبانگی) در کشور یکی از ریزفاکتورها در تأخیر رشد گفتار و زبان است، توصیه می شود تا 18 ماهگی با کودک تنها به زبان مادری صحبت شود زیرا پس از این زمان، با ایجاد مسیر هایی در مغز و اعصاب، امکان آموزش زبان دوم فراهم می شود.

این کارشناس گفتار درمانی گفت: 36 ماهگی بهترین زمان یادگیری زبان دوم و سوم است و مغز کودکان دوزبانه کارآزموده تر از مغز کودکان تک زبانه است. در واقع کودکی که قبل از رسیدن به سن بلوغ، دو زبان را یاد می گیرد، همیشه راحت تر می تواند یک زبان دیگر را هم بیاموزد زیرا مغز کودکان بسیار انعطاف پذیر است.