پرسپولیس در 10 بازی آینده متفاوت خواهد بود/ شرایط کنونی اصلا خوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خوردبین در مورد وضعیت تیم فوتبال پرپسولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: در بازی با مس کرمان روی یک اتفاق گل خوردیم، در حالیکه با توجه به مشکلات موجود برای این بازی، نفرات تیم نمایش بدی نداشتند.

وی ادامه داد: بدون تردید ما از بازی با صبا فاصله گرفته بودیم و بچه‌ها مثل آن روز نشان ندادند اما آنقدر بد نبودیم که شایسته شکست باشیم. حریف با آن که در خانه بازی می کرد، موقعیت چندانی نداشت و روی یک اتفاق گل خوردیم. گلی که مثل آن را شاید دیگر نخوریم. در بسیاری از دقایق، بازی در اختیار ما بود و آنها توانشان را روی انجام یک بازی درگیرانه و بسته گذاشتند که دریافت آن گل هم به آن دامن زد.

سرپرست تیم پرسپولیس با اشاره به مشکلات این تیم برای دیدار با مس تاکید کرد: بعد از پیروزی بر فجر و صبا نگران بودیم که با ایجاد وقفه، بازیکنان از آن حال و هوا خارج شوند. البته این مسئله برای همه تیم‌ها وجود داشت ولی حفظ آن شرایط در حالیکه نزدیک به 10 بازیکن ملی‌پوش و مصدوم را در جریان تمرینات نداشتیم کار آسانی نبود و از همین ناحیه لطمه خوردیم.

وی درباره اینکه آیا این اتفاق به معنای ورود به بحران خواهد بود؟ تصریح کرد: اصلا چنین اعتقادی ندارم، البته شرایط کنونی هم اصلا خوب نیست و همه بازیکنان می‌دانند باید هرچه سریعتر وضعیت را درست کنند اما جدای از آن، به این معنی وارد بحران می‌شویم که نتیجه بازی بعدی را هم از دست بدهیم. وفاق و همدلی خوبی بین بازیکنان بوجود آمده است ولی باید برای افزایش روحیه بازیکنان بیشتر تلاش کنیم و یقینا جلساتی که برگزار شده برای رسیدن به همین هدف است.

خوردبین در مورد دیدار تیمش برابر نفت تهران اضافه کرد: نفت تهران تیم خوبی است ولی صبا را هم وقتی بردیم که در صدر جدول قرار داشت. براساس تجربه این سال‌ها و آنچه در تیم و باشگاه می‌بینیم، می‌توانم بگویم هواداران نگران نباشند و مطمئنا پرسپولیس از این شرایط خارج خواهد شد.

وی با بیان اینکه به نظرم 10 بازی آینده ما کاملا متفاوت با 10 بازی انجام شده خواهد بود، در مورد قهرمانی بیست سال قبل پرسپولیس که آن زمان وی سرپرست تیم بود، اظهار داشت: یادش بخیر. آن روزها انگار در دنیای دیگری زندگی می‌کردیم، قبل از آن باید به قهرمانی در آسیا می­رسیدیم ولی هر بار یک اتفاقی می‌افتاد. همان طور که در سال‌های بعدش اینطور بود.عجیب است که بازی‌های تاریخی پرسپولیس هیچ گاه پخش نمی‌شود مثل آن بازی شش تایی و این قهرمانی آسیا.

سرپرست تیم پرسپولیس در پایان گفت: آن روزها پولی در کار نبود ولی رفاقت و دوستی خیلی زیاد بود. البته این دو با هم منافاتی ندارند ولی شرایط با گذشته فرق کرده است. آن روزها ممکن بود بیرون زمین چند نفر مشکل داشته باشند ولی داخل زمین برای هم می‌‎مردند. فکر می‌کنم این تیم فعلی پتانسیل بالایی دارد شاید در شرایط کنونی این حرف قابل قبول نباشد ولی در همین بازی که تازه شش نفر را نداشتیم، ببینید چه کسانی روی نیمکت بودند. این بازیکنان اگر خودشان را باور کنند، می‌توانند در آسیا کارهای بزرگی انجام دهند چه رسد به لیگ.