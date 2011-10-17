محمد شاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آخرین آمارهای به دست آمده از کشور که به سال 86 برمیگردد از این 70 هزار نفر بیمار سرطانی، نزدیک به 52 درصد مردان و 48 درصد زنان بودند .

وی بیان داشت: بر اساس آمارهای جهانی، 90 تا 95 درصد از سرطانها به عوامل محیطی بر میگردد که 40 درصد از این نوع بیماریها مربوط به تغذیه است .

شاهدی ادامه داد: نگهدارنده های استفاده شده در مواد غذایی سبب بروز انواع سرطانها، بیماریهای قلبی و عروقی، تشدید حساسیتها، افسردگی، آلزایمر و مشکلات دستگاه گوارش در مصرف کنندگان میشود .

رئیس هیئت مدیره مردم نهاد غذا، صنعت و سلامت اصفهان تصریح کرد: استفاده از مواد نگهدارنده در مواد غذایی به گونه ای است که حتی با شستن و پوست کندن میوه ها از بین نمیرود .

وی افزود: در کشوری مثل آمریکا از ابتدای تولید تا انتها و بسته بندی محصولات از هیچگونه ترکیبات شیمیایی یا مواد نگهدارنده استفاده نمی شود که این امر نیازمند مدیریت قوی و دانش بالا در این گونه از کشورهاست .

شاهدی با اشاره به اینکه امروزه روشهای تولید مواد غذایی در کشور مناسب نیست، ادامه داد: استفاده از مواد افزودنی در تولید محصولات غذایی، سموم و حشرهکشها در مزارع بیشتر از حد استاندارد است .

وی اضافه کرد: در بسیاری مواقع ضرورتی ندارد که از مواد مضر مانند رنگهای غیر طبیعی و نگهدارنده ها در تولید محصولات غذایی و یا حشره کشها، گازهای ضد عفونی کننده برای نگهداری غلات و خشکبار، سموم ضد قارچ استفاده شود .

وی افزود: استفاده از روشهایی مانند سرد کردن و انجماد مواد غذایی، روشهای حرارتی، بسته بندی پیشرفته و بیولوژیک میتواند به سالم سازی فرایند محصولات غذایی کمک شایانی کند .

این عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مصرف سبزی و میوه نقش بسیار زیاد در تامین سلامت انسان دارد اما زمانی که ما 10 برابر حد مجاز در مزارع کشاورزی از کودهای شیمیایی حاوی ماده جذب شونده و سموم ضد قارچ که معمولا حاوی نیترات هستند، استفاده می کنیم، این مواد غذایی سالم به مواد سرطانزا تبدیل میشود .

شاهدی با بیان اینکه در آب و سبزیجات به طور طبیعی مقداری ماده نیترات وجود دارد، افزود: در صورتیکه در محصولات غذایی از این ماده بیش از حد استفاده شود و میزان آن در بدن بالا برود به طور قطع بروز سرطان در افراد جدیتر میشود .