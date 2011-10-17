سفر 400 خبرنگار زن به مشهد / هدیه روز خبرنگار محقق شد

مریم ارشدی مدیر روابط عمومی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به خبرنگار مهر گفت: در پی برگزاری همایش روز خبرنگار که 17 مرداد ماه برگزار شد، مریم مجتهدزاده مدیر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سفری به مشهد مقدس را به همه خبرنگاران حاضر در آن همایش وعده داد که در حال حاضر این وعده محقق شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا 400 نفر از بانوان فعال در عرصه رسانه در قالب سه کاروان زیارتی از 25 تا 28 مهر ماه، 28 مهر تا اول آبان ماه، اول تا چهارم آبان ماه راهی این سفر معنوی میشوند.
مدیر روابط عمومی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در این سفر یک جلسه تخصصی صنفی نیز با حضور نمایندگان رسانهها برگزار میشود، بیان کرد: در همایش روز خبرنگار عدهای از خبرنگاران با مراجعه به خانم مجتهدزاده برخی از مسائل ویژه فعالیت زنان خبرنگار را مطرح کردند که در همان راستا نخستین نشست تخصصی - صنفی با تعدادی از نمایندگان رسانهها برگزار شد که دومین نشست هم در یکی از این سفرها برپا خواهد شد.
ارشدی افزود: از آنجا که مدیر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یکی از کاروانهای زیارتی را همراهی خواهد کرد، دومین نشست تخصصی - صنفی خبرنگاران زن هم در همان سفر محقق خواهد شد.
وی در پایان گفت: این مرکز در نظر دارد با برپایی چندین کارگروه تخصصی با حضور پیشکسوتان و نخبگان زن رسانههای کشور، مسائل و دغدغههای این حوزه را بررسی و در نهایت مدون کند تا با انتقال به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بتوان برخی موانع را رفع و شرایط کار را تسهیل کرد.
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