انقلابیون به مرکز بنی ولید رسیدند/ احتمال حضور قذافی و دو چهره معروف در سرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، منابع وابسته به انقلابیون اعلام کردند: نیروهای طرفدار قذافی به شدت در شهر بنی ولید مقاومت می کنند، اما ما در حال پیشروی به سوی شهر از دو جبهه شمالی و جنوبی هستیم.

از سوی دیگر درحالی که"عبدالله کنشیل"عضو شورای انتقالی گفت که انقلابیون به مرکزبنی ولید در 170 کیلومتری شرق طرابلس رسیده اند برخی دیگر از منابع از کشته شدن سه تن از انقلابیون در جنوب بنی ولید خبر دادند.

"سالم غیث" رئیس اتاق عملیات جبهه جنوبی بنی ولید گفت: انقلابیون در جبهه های شرق، شمال و جنوب حملات خود را متمرکز به بنی ولید کرده اند و درگیری های منطقه فرودگاه بنی ولید دو نفر از انقلابیون کشته و هفتاد نفر دیگر زخمی شدند.

سرهنگ"عبدالله ناکر"رئیس شورای انقلابی طرابلس هم گفت: انقلابیون به مرکز بنی ولید رسیده اند و پرچم خود را در آن به اهتزاز درآورده اند.

در جبهه سرت هم منابع وابسته به انقلابیون احتمال دادند که" ابوبکر یونس" وزیر دفاع رژیم لیبی،"سیف الاسلام" و حتی خود معمر قذافی در داخل سرت باشد.

خبر دیگر اینکه "هیلاری کلینتون" و "ویلیام هیگ" وزرای خارجه آمریکا و انگلیس قرار است برای دیدار با مقامات شورای انتقالی لیبی به طرابلس بروند.