مصرف متعادل بادام کلسترول بدن را تنظیم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نقیایی افزود: هر یکصد گرم بادام درختی 100 کیلو کالری انرژی، 9 گرم فیبرغذایی، 21 گرم پروتئین، 48 گرم چربی غیر اشباع، 200 میلی گرم کلسیم، 385 میلی گرم فسفر، سه میلیگرم آهن، 5/4 میلی گرم ویتامین E و 400 میلی گرم پتاسیم دارد.
وی با اشاره به مقدار چربی غیر اشباع و گیاهی موجود در بادام درختی، گفت: مصرف متعادل بادام درختی در تنظیم کلسترول بدن موثر است.
نقیایی با اشاره به مقدار قابل توجه ویتامین E موجود در بادام درختی، خاطر نشان کرد هر یکصد گرم بادام درختی 5/4 میلی گرم ویتامین E دارد، که این مهم میتواند در پیشگیری از سرطان و شادابی پوست مفید باشد.
این کارشناس تغذیه گفت: مصرف بیش از حد بادام برای بزرگسالان مناسب نیست و کودکان و نوجوانان در حال رشد باید از این ماده غذایی به صورت متعال مصرف کنند و حتیالامکان این ماده غذایی را جایگزین تنقلات کنند.
نظر شما