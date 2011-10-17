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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

دیوبند:

تعداد پایگاه های فوریت های پزشکی بین راهی نیکشهر 75 رشد یافت

تعداد پایگاه های فوریت های پزشکی بین راهی نیکشهر 75 رشد یافت

نیکشهر - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه بهداشت و درمان نیکشهر گفت: تعداد پایگاه های فوریت های پزشکی بین راهی این شهرستان در یک سال گذشته 75رشد داشته است.

مهرداد دیوبند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توسعه پایگاه های اورژانس بین راهی از اولویت های نخست شبکه بهداشت نیکشهر است.

وی گفت: با پیگیری های صورت گرفته پایگاه های کرین دوک، ساربوک و پیپ طی یک سال گذشته راه اندازی شده است.

وی افزود: در همین مدت فوریت های پزشکی نیکشهر به لحاظ تعداد آمبولانس نیز تقویت شده و آمبولانس هایی که دچار سوانح شده بودند بلافاصله از طریق فوریت های پزشکی زاهدان جایگزین شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان نیکشهر ضمن قدردانی از مسئولین به خاطر توجه به بحث سلامت شهرستان نیکشهر از بهره برداری پایگاه های اورژانس بین راهی هیچان و مسکوتان تا پایان سالجاری خبر داد و بیان داشت: با راه اندازی این پایگاه ها شاهد رشدی کم سابقه در تعداد پایگاه های فوریت های پزشکی در کوتاه ترین زمان ممکن در جهت خدمت رسانی به مردم عزیز خواهیم بود.

در شهرستان نیک شهر هفت پایگاه اورژانس بین راهی وجود دارد.

کد مطلب 1435678

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