قضاوت داوران یزدی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، دو داور یزدی بازی تیمهای تایلند و استرالیا را در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل قضاوت می کنند.

سعید مظفری زاده و سعید علی نژادیان بازی دو تیم تایلند و استرالیا را قضاوت خواهند کرد.مظفری زاده داور وسط و سعید علی نژادیان کمک داور دوم این مسابقه هستند.

محمدرضا ابوالفضلی و هدایت ممبینی دیگر داوران این مسابقات هستند.

غلبه فولاد یزد بر تیم استقلال شهرکرد

تیم نوجوانان فولاد یزد در هفته چهارم مسابقات لیگ منطقه هفت کشور تیم استقلال شهرکرد را شکست داد.

تیم فوتبال نوجوانان فولاد یزد در چهارچوب هفته چهارم رقابت های فوتبال قهرمانی لیگ منطقه هفت نوجوانان کشور در ورزشگاه شهید پاکنژاد یزد پذیرای استقلال شهرکرد بودند که با نتیجه چهار بر یک میهمان خود را شکست دادند.

دعوت از سه کبدی کار یزدی به اردوی تیم ملی

سه کبدی کار یزدی به اردوی تیم ملی کبدی ساحلی کشورمان دعوت شدند.

در مسابقات کبدی ساحلی لیگ برتر کشور که به مدت شش روز در استان مازندران برگزار شد، محمد حسین رعیت، محمد مهدی فقیه و محمد حسین عدالت خواه از تیم شهرستان صدوق به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

آغاز لیگ تیراندازی با کمان استان

دبیر هیئت تیراندازی با کمان استان از آغاز لیگ تیراندازی با کمان آقایان و بانوان در یزد خبر داد.

محسن پورسلمان در خصوص برگزاری لیگ استانی گفت: مسابقات لیگ تیراندازی با کمان استان با حضور پنج تیم ریکرو بانوان و شش تیم ریکرو آقایان در مجموعه ورزشی شش هزار نفره شاهدیه برگزار شد که از هفته بعد چهار تیم در کامپوند رقابت های خود را آغاز می کنند.

وی افزود: در هر هفته دو بازی انجام خواهد شد که در ریکرو بانوان هیات تیراندازی با کمان استان اول شد و تیم های شاهد و موزائیک الماس میبد دوم و سوم شدند.

دبیر هیئت تیراندازی با کمان استان تصریح کرد: در ریکرو آقایان تیمهای کانون تبلیغات ولیعصر (عج)، موزائیک الماس میبد و بانک ثامن الحجج بافق در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

پورسلمان گفت: هیئت تیراندازی با کمان استان سهمیه حضور در لیگ برتر کشور را دارد که به دلیل نداشتن بودجه و اسپانسر نتوانستیم در این مسابقات شرکت کنیم.

وی اضافه کرد: با رفع مشکل بودجه و شرکت در لیگ کشوری از نفرات برتر لیگ استانی استفاده خواهیم کرد.