دلایل انصراف تیم بسکتبال شهرداری گرگان از لیگ برتر تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی ظهر دوشنبه در نامه‌ای به رئیس فدراسیون بسکتبال انصراف تیم گرگان را از ادامه مسابقات لیگ برتر اعلام کرد.

وی در این نامه آورده است: با وجود همه مشکلات، کمبودها و فقدان منابع مالی با دلسوزی مدیران استانی و شخص مدیرکل تربیت بدنی استان در سال جاری تیم بسکتبال گرگان آماده شرکت در مسابقات لیگ برتر کشور شده بود، در شرایط کنونی دیناری بدهی به بازیکنان، کادر و بازار بابت این تیم نداشتیم و حتی قسط اول سال جاری بازیکنان هم در شرف پرداخت است.

مدیرعامل باشگاه شهرداری گرگان گفت: در ساعت 12 روز جاری خبردار شدیم با وجود حضور به اتفاق مدیرکل تربیت بدنی استان و رئیس هیئت بسکتبال استان (معاون سابق سیاسی امنیتی استان گلستان) و دبیر هیئت بسکتبال استان در دفتر رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد رای صادره نسبت به سرمربی با اخلاق تیم بسکتبال گرگان و شهادت دسته‌جمعی مبنی بر عدم خروج الفاظ رکیک، زشت و خدای ناکرده فحاشی از زبان ایشان در بازی سال گذشته با دانشگاه اسلامی آزاد و توضیحات جنابعالی در مورد سوابق فی ما بین و نهایتا تکرار چند باره این جمله از سوی جنابعالی مبنی بر قبول و پذیرش رفع محرومیت و تحویل دستی نامه امضا شده توسط افراد مورد اشاره به شما متأسفانه رای مبتنی بر گزارش خلاف واقع به قدرت خود باقی است.

کریمی گفت: ضمن همه احترامی که به جنابعالی در گذشته و حال داشته و قدردانی از زحمات شما در ادوار مختلف در بسکتبال کشور به نظر می‌رسد یا دست‌ها و یا اراده‌هایی خارج از موضوع قصد تضعیف بسکتبال استان و گرگان را داشته که شاید به شما هم فشار وارد کرده و یا اخبار خلاف واقع می‌رسانند.

مدیرعامل باشگاه شهرداری گرگان گفت: لذا رسما انصراف خود را از بازی‌ها اعلام کرده و موضوع سفر به اهواز را منتفی می‌کنیم و انشاء‌الله سال یا سال‌های آینده توفیق حضور برای تیم گرگان به عنوان یکی از دو تیم قدیمی‌ترین حضور در لیگ برتر فراهم شود.

این نامه به استاندار گلستان مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر ورزش و جوانان، معاون ورزش وزارت ورزش و جوانان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.