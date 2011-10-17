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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۷

مستقیمان اعلام کرد:

760 نفر از دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عمره مشرف می شوند

760 نفر از دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عمره مشرف می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اعزام 760 نفر از دانشجویان و دانشگاهیان علوم پزشکی مازندران در سالجاری به عمره مفرده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مستقیمان ظهر دوشنبه درمراسم قرعه کشی عمره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: بسیاری از دانشجویان که به این سفر مشرف شدند در آنان تحول و دگرگونی عظیمی ایجاد شده و هدف مهم  آنان از طواف خانه خدا  وصل شدن با معبود بوده و این ارتباط تاثیر به سزایی در انسانها دارد.

وی با اشاره به اینکه امسال توجه بیشتری به حج عمره دانشجویی شده است افزود: دانشجویان به صورت زوجهای دانشجویی مشرف می شوند و دانشجویان و د انشگاهیان ایرانی در حج عمره الگو هستند.

مستقیمان افزود: 25 هزار نفر از دانشگاهیان کشور تاکنون به حج عمره مشرف شده و امسال نیز 24 هزار نفر ثبت نام کرده که ازاین تعداد، 30 هزار نفر به حج عمره مشرف شدند.

وی با بیان اینکه بیش از هشت هزار و 300 نفر سالجاری از دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای عمره مفرده نام نویسی کردند، افزود: 760 نفر سالجاری به سفر معنوی حج می روند.

مستقیمان گفت: قرعه کشی دانشجویان در این مراسم انجام و در این قرعه کشی 612 نفر در قالب دانشجویان مرد مجرد، دانشجویان متاهلین دو نفره و سه نفره و 151 نفر از استادان به صورت متمرکز در تهران قرعه کشی و اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1435684

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