کردستان در زمینه گونه های نادر جانوری و گیاهی منطقه ای منحصر به فرد است

طیب محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وضعیت جغرافیایی، توپوگرافی و شرایط اقلیمی کردستان یکی از مناطق منحصر به فرد در داشتن گونه های نادر و مختلف جانوری و گیاهی است و به همین دلیل حفاظت از این میراث ارزشمند طبیعی یک وظیفه همگانی و عمومی است.

وی با ارائه تعریف های تخصصی از مناطق حفاظت شده گونه های حیات وحش و زیستگاه گفت: هر کدام از عوامل محیط زیست نقشی مهم در چرخه اکوسیستمی طبیعت ایفا می کنند که متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل عدم آگاهی درست و علمی هر روز شاهد از بین رفتن گوشه های از این چرخه هستیم.

معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست کردستان بیان کرد: عدم آگاهی اقشار مختلف مردم نسبت به اهمیت حیات وحش، ضعف سازمان حفاظت محیط زیست در اعمال قوانین شکار و صید به دلیل عدم باور برخی از مسئولان و برنامه ریزان نسبت به ارزش های منابع طبیعی و حیاط وحش از مهمترین تهدیدات محیط زیست و حیاط وحش به شمار می رود که بدون شک باید برای جلوگیری از این مهم در بخش اطلاع رسانی و تبلیغات اقدامات بهتری را در دستور کار قرار داد.

محمودی با اشاره به وجود بیش از چهار هزار اسلحه مجاز و غیر مجاز در استان کردستان گفت: شکار بی رویه و غیر مجاز شکارچیان، نبود برنامه های مدون و موثر برای مردم، تخریب زیستگاه ها و تبدیل آن به اراضی کشاورزی و مسکونی، ورود بدون ضابطه دام و چند برابری ظرفیت به مناطق حفاظت شده از دیگر مشکلات محیط زیست استان کردستان است.

وی افزود: امروزه نگهداری از محیط زیست نیازمند فرهنگ سازی هرچه بیشتر است چرا که روز به روز اهمیت حفظ عرصه های طبیعی، گیاهان و جانوران نمود بیشتری پیدا می کند و این روند در زندگی انسانها و تامین سلامت محیط نیز نقش و جایگاه ویژای دارد.

معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست کردستان در پایان سخنان خود بیان کرد: حفاظت و حراست از این منابع ارزشمند وظیفه دستگاه و سازمان دولتی و یا غیردولتی خاصی نیست بلکه همه مردم در پاسداری از محیط زیست خود مسئول و موظف هستند که در این عرصه مشارکت و همراهی داشته باشند.