صدور 1400 پروانه استاندارد مصالح ساختمانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی بلغاری ظهر دوشنبه در همایش مدیریت بحران فن آوریهای نوین استاندارد و مقاوم سازی در استان البرز گفت: درسال 80 تنها 20 پروانه در سال برای واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی صادر می شد امام اکنون با رشد این واحدها نظارت ما هم جدی تر شده بنحوی که در 6 ماهه سال 90 هزار و 400 واحد مجوز استفاده از نشان استاندارد را در کشور دریافت کرده اند.

بلغاری افزود: هفتاد درصد مناطق کشور جزو مناطق زلزله خیز هستند و کشور ما از 40 مورد حادثه طبیعی ثبت شده در دنیا امکان وقوع 30 مورد را دارد که بر این اساس باید همیشه آمادگی لازم را درخصوص برخورد با چنین حواثی داشته باشیم.

وی افزود: هنوز 60درصد بناهای کشور ما سازه ایی غیر استاندارد دارند که این موضوع موجب می شود سالانه چهار هزار نفر در حوادث مختلف جان خود را از دست بدهند.

وی گفت: نظارت بر تولید مصالح استاندارد تنها یکی از وظایفی است که ما باید انجام دهیم و احداث سازه هائی با قدرت مقاومت بیشتر در برابر زلزله، نظارت بر احداث بناهای جدید مطابق با استاندارد های روز دنیا، نصب مناسب تجهیزات و تاسیسات شهری به لحاظ موقعیت مکانی، شناسائی نقاط حادثه خیز یک شهر و اقدام در خصوص کاهش وقوع خطر در خصوص آنها از دیگر موضوعاتی است که نهادهای دیگر باید درخصوص آنها اقدام کنند.