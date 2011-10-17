به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به مدت دو روز و طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 26 و 27 مهر ماه در محل بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این همایش فردا صبح ساعت 8 برگزار می‌شود. در مراسم افتتاحیه دکتر قاسم پورحسن دبیر همایش، آیت الله سید محمد خامنه‌ای رئیس بنیاد حمت اسلامی صدرا، دکتر رضا داوری رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و دکتر غلامرضا اعوانی رئیس هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه ایران سخنرانی می کنند.

در نشست اول این همایش دکتر کریم مجتهدی موضوع "ابن سینا و غرب"، دکتر مصطفی محقق داماد استاد دانشگاه شهید بهشتی موضوع تأثیر ابن سینا بر اجتهاد شیعی و دکتر قاسم پورحسن استاد دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی موضوع جوهریت و تجرد نفس، مقایسه میان ابن سینا و ارسطو خواهند پرداخت.

در ادامه این همایش عین الله خادمی موضوع ترابط عنایت با نظام احسن و چگونگی وقوع شر در فضای الهی از منظر ابن سینا، محمد جعفر هرندی "دانش و خواسته در جامعه ایران" و یحیی یثربی به بررسی موضوع نقد معرفت شناسی ابن سینا با تلاش برای گام دوم خواهند پرداخت.

در نشست پایانی روز اول این همایش حسن کلباسی موضوع ملاحظاتی در باب رسائل تمثیلی ابن سینا و غلامحسین ابراهیمی دینانی موضوع ابوالحسن عامری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

این همایش در روز دوم(چهارشنبه) با سخنرانی رضا سلمیان حشمت درباره علم به اعلام آغاز به کار می‌کند.

حمید رضا رضانیا، رضا رسولی شربیانی، عسگری سلیمانی امیری و نادر شکرالهی برخی از سخنرانان همایش در روز دوم هستند.

در نشست دوم این روز سید صدرالدین طاهری موضوع جوهریت جوهر و عرضیت عرض، مسعود امید بازخوانی نظریه فطرت نزد ابن سینا و دکارت، مرتضی حاج حسینی موضوع منطق سینوی، زبان طبیعی و جهان کنونی و حسن فتحی اخلاق نیکوماخوسی ارسطو و تهذیب الخلاق ابن مسکویه را مورد بررسی قرار خواهند داد.

بنیاد حکمت اسلامی صدرا در بزرگراه رسالت شمالی - روبروی ضلع شمالی مصلای بزرگ امام خمینی(ره) - مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان 12 (بنیاد حکمت اسلامی صدرا) واقع شده است.