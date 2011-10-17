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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

امتیاز والیبال بانوان راه و ترابری اصفهان به گیتی پسند واگذار شد

امتیاز والیبال بانوان راه و ترابری اصفهان به گیتی پسند واگذار شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: با واگذاری امتیاز تیم والیبال بانوان راه و ترابری اصفهان به گیتی پسند، این تیم در فصل جاری نماینده اصفهان در مسابقات لیگ برتر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال راه و ترابری اصفهان که با قهرمانی در لیگ دسته یک باشگاههای کشور به عنوان دومین نماینده اصفهان به رقابتهای لیگ برتر راه یافت به دلیل عدم سرمایه گذاری دستگاههای دولتی در ورزش حرفه ای از حضور در لیگ برتر انصراف داد. امتیاز این تیم پس از مذاکره با باشگاههای گیتی پسند و صنایع غذایی میعاد در نهایت به گیتی پسند رسید تا این باشگاه فعالیت خود در والیبال بانوان را نیز آغاز کند.

ذوب آهن دیگر تیم اصفهانی که احتمال انصراف وی از رقابتهای لیگ برتر شنیده می شد در فصل جدید نیز نماینده اصفهان خواهد بود.

قرعه کشی این رقابتها با حضور نمایندگان تیمهای شرکت کننده امروز در محل فدراسیون والیبال برگزار می شود.

سال گذشته تیمهای پرسپولیس، ذوب‌آهن و دانشگاه آزاد به ترتیب اول تا سوم شدند.

کد مطلب 1435696

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