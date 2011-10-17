عدم فراوری کودهای حیوانی آلودگی محصولات کشاورزی را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام حمیدی ظهر دوشنبه در ششمین همایش ایمنی غذا و سلامت جامعه افزود: سلامت انسان‌ها یکی از عوامل اصلی پویایی، رشد و توسعه هر جامعه است و برای تامین سلامت جامعه، اصلی‌ترین عامل، غذای سالم و مطمئن است.

وی بیان داشت: در کشورهای توسعه یافته، انجمن‌های زیادی برای برقراری سلامت و امنیت غذا فعالیت می‌کنند.

رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی مسئولان فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی اصفهان تصریح کرد: به منظور تامین سلامتی غذای باید علاوه بر دولتمردان به موسسات دیگری چون انجمن‌های غیر دولتی نیاز است.

وی ادامه داد: تامین سلامت و کیفیت مناسب مواد غذایی از مهم‌ترین عوامل رشد و بالندگی جامعه است.

حمیدی افزود: سلامت کامل افراد زمانی تامین می‌شود که غذای سالم و کافی در دسترس سلول‌های بدن قرار گیرد که شرط اول دستیابی به این مهم، سلامت مواد اولیه غذایی و انجام مراحل بعدی تا مرحله مصرف است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط حاضر سلامت فراورده‌های غذایی دستخوش عوامل زیادی است، اضافه کرد: استفاده از کودهای شیمیایی، آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها از جمله عوامل تهدیده‌کننده سلامت مواد غذایی است.

رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی مسئولان فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی اصفهان گفت: استفاده از کودهای حیوانی فراوری‌نشده می‌تواند سبب آلودگی محصولات کشاورزی به برخی ریزاندامگان‌زا می‌شود.

وی اظهار داشت: توکسینهای تولید شده روی محصولات کشاورزی به علت رعایت نکردن شرایط مطلوب تولید و نگهدای، خطر قابل توجهی برای سلامت غذا و جامعه است.

حمیدی با اشاره به اینکه آلاینده‌های شیمیایی با آلوده کردن مواد غذایی بر سلامتی انسان موثرند، گفت: گاهی مواد غذایی به علت شرایط ناصحیح تولید یا نگهداری در اثر فعل و انفعالات شیمیایی تغییر حالت پیدا می‌کند که سبب ایجاد مواد خطرناکی نظیر پراکسیدها و اکسیدهای کلسترول در غذا می‌شود که در اثر تداوم مشکلات قابل توجهی برای سلامتی انسان ایجاد می‌کند.