10 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سرشماری در گلستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در ردیف بودجه امسال 700 میلیارد ریال اعتبار برای این امر مهم تخصیص یافته است، اما در واقع چیزی حدود یک هزار و 330 میلیارد ریال، نیاز است.

وی با اشاره به این که متاسفانه امروز آمار از جایگاه خاص خود برخوردار نیست، تصریح کرد: چون ارگان ها و دستگاهها به اهمیت آمار در خصوص برنامه ریزی، اشرافیت ندارند، این مساله ایجاد شده در صورتی که در خیلی از کشورهای دنیا، هرگونه برنامه ریزی، سرمایه گذاری و تخصیص بودجه و اعتبارات، براساس آمار و اطلاعات جمع آوری شده است.

وی یادآور شد: برنامه ریزی، مبنای حرکت هر جامعه ای بوده و هر برنامه ریزی خود نیاز به آمار و اطلاعات صحیح دارد که بر همین اساس، دولت نهم و دهم به این مساله به خوبی واقف شد و سرشماری نفوس و مسکن را طی فاصله زمانی 10 ساله، به 5 سال کاهش داد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان در ادامه گفت: امروز آمار و اطلاعات اصل ثابت و زبان مشترک بین کشورها در جهت رشد، توسعه و پیشرفت است و از هدر رفتن بودجه و اعتبارات جلوگیری می کند.

غلامی افزود: معتبرترین، بزرگترین و پرهزینه ترین سرشماری در جهان، پدیده سرشماری به روش آمارگیری کلی نفوس و مسکن است که در هر فاصله زمانی بین 2 آمارگیری، بقیه آمارها به صورت رندومی و یا نمونه ای اتخاذ می شود و در قالب آمارگیری کلی گنجانده می شود.