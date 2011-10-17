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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۴۸

غلامی:

10 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سرشماری در گلستان نیاز است

10 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سرشماری در گلستان نیاز است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان، میزان اعتبار لازم برای سرشماری در استان را 10 میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در ردیف بودجه امسال 700 میلیارد ریال اعتبار برای این امر مهم تخصیص یافته است، اما در واقع چیزی حدود یک هزار و 330 میلیارد ریال، نیاز است.

وی با اشاره به این که متاسفانه امروز آمار از جایگاه خاص خود برخوردار نیست، تصریح کرد: چون ارگان ها و دستگاهها به اهمیت آمار در خصوص برنامه ریزی، اشرافیت ندارند، این مساله ایجاد شده در صورتی که در خیلی از کشورهای دنیا، هرگونه برنامه ریزی، سرمایه گذاری و تخصیص بودجه و اعتبارات، براساس آمار و اطلاعات جمع آوری شده است.

وی یادآور شد: برنامه ریزی، مبنای حرکت هر جامعه ای بوده و هر برنامه ریزی خود نیاز به آمار و اطلاعات صحیح دارد که بر همین اساس، دولت نهم و دهم به این مساله به خوبی واقف شد و سرشماری نفوس و مسکن را طی فاصله زمانی 10 ساله، به 5 سال کاهش داد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان در ادامه گفت: امروز آمار و اطلاعات اصل ثابت و زبان مشترک بین کشورها در جهت رشد، توسعه و پیشرفت است و از هدر رفتن بودجه و اعتبارات جلوگیری می کند.
 
غلامی افزود: معتبرترین، بزرگترین و پرهزینه ترین سرشماری در جهان، پدیده سرشماری به روش آمارگیری کلی نفوس و مسکن است که در هر فاصله زمانی بین 2 آمارگیری، بقیه آمارها به صورت رندومی و یا نمونه ای اتخاذ می شود و در قالب آمارگیری کلی گنجانده می شود.
کد مطلب 1435700

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