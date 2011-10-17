اجرای 45 پروژه آبرسانی روستایی در ساری و میاندرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خلیلی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این 13 پروژه آبرسانی مجتمعی شامل بندرج، فاز دوم هولار، معلم کلا، اسلام آباد، تلمادره، کرسپ و مسکوپا، خالخیل و کرسام، اجارستاق، خارخون رودبار، وزملا و درزیکلا، سرتا، اوجا محله و بندار خیل است.

وی اظهار داشت: برای بهره برداری از این پروژه ها، بیش از 52 میلیارد ریال اعتبار در سال 90 مصوب شده و احداث 21 باب مخزن با حجم پنج هزار و 400 متر مکعب، اجرای بیش از 300 کیلومتر شبکه داخلی و 35 کیلومتر خطوط انتقال آب، حفر 9 دهنه چاه و ایستگاه پمپاژ در دست اقدام است.

خلیلی، شاخص بهره مندی آب شرب بهداشتی در روستاهای ساری را 76 درصد اعلام کرد و گفت: با تکمیل پروژه های در دست اقدام ضمن بهره مندی 117 روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی شاخص مذکور به 81 درصد ارتقاء خواهد یافت.

خلیلی، امور آب شهرستان ساری را شامل دو شهرستان،سه شهر و هفت بخش عنوان کرد و افزود: تاکنون از مجموع 442 روستای این شهرستان،225 روستا با 48 هزار و 500 خانوار زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار گرفته که در صورت به بهره برداری رسیدن پروژه های مذکور،این آمار به 342 روستا می رسد.

شهرستانهای ساری و میاندرود جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر را در خود جای می دهند.